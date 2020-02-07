Гаспарян рассказал, как Навальный в борьбе с поправками в конституцию предал свои же идеи

Москва, 7 февраля. Одиозный блогер Алексей Навальный несколько лет назад, представляя себя на посту президента РФ, обещал первым делом изменить конституцию, однако теперь, когда в закон хотят внести поправки, резко и не очень удачно «переобулся». Такое мнение выразил политолог и публицист Армен Гаспарян.

Навальный в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в 2017 году объявил, что, безусловно, изменит конституцию, «если займет пост главы государства». Блогер, в частности, хотел внести положения, согласно которым один и тот же человек не сможет избираться на должность президента более двух раз, при этом срок полномочий составит четыре года.

Как отметил Гаспарян, основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) резко изменил позицию после того, как анонсированы были изменения в Конституцию РФ, откуда, например, предложили убрать слово «подряд», говоря о президенте.

Политолог убежден, что скандально известный блогер попросту запутался в своих целях и не знает, как ему дальше себя вести.

«Так что же это, бьюти-блогер и свои личные идеи называет идиотскими и жульническими? Или он просто запутался в желании поспорить с президентской инициативой. Сдается мне, что речь идет как раз о последнем», — цитирует Гаспаряна «Политика Сегодня».

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей политолог Дмитрий Солонников выразил мнение, что Навальный в привычной для себя манере «переобулся» в угоду актуальной теме. Эксперт констатировал, что удивляться изменчивой позиции одиозного блогера не стоит, ведь этот человек «выступает против целого ряда официальных государственных предложений», особенно если они касаются основного закона.

Напомним, законопроект об изменении конституции был одобрен нижней палатой парламента в первом чтении 23 января. Рассмотрение документа во втором чтении было запланировано на 11 февраля. Позже совет Госдумы продлил срок подачи поправок до 14 февраля.