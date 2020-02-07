«Заболевшая» сторонница Порошенко устроила зажигательный танец с пандой

Киев, 7 февраля. Бывший депутат Верховной рады Ирина Луценко исполнила зажигательный танец вместе с аниматором в костюме панды в торговом центре. Необычное видео выложил в Telegram бывший министр доходов и сборов Александр Клименко.

На кадрах видно, как одиозный политик демонстрирует движения популярного в 80-е годы танца. Судя по всему, ролик был снят в Китае. Клименко напомнил, что еще недавно Луценко сложила депутатский мандат по причине болезни.

«А вот и Ирина Луценко, которая по причине болезни не смогла больше исполнять обязанности нардепа и отказалась от депутатского мандата. Очень на больную тут похожа. Все они там у Петра Алексеевича такие – вруны, больные и танцоры», — пишет экс-министр.

Напомним, что Луценко является ближайшим соратником бывшего президента Украины Петра Порошенко и некогда была его представителем в Верховной раде. Муж Ирины — Юрий Луценко, бывший генпрокурор Украины и кум Порошенко. Луценко запомнилась своими критическими высказываниями в адрес России. Так, например, она призывала усилить санкционное давление на РФ и разорвать договор о дружбе.

Примечательно, что Юрий Луценко в свое время тоже стал героем соцсетей, когда станцевал с собакой. Партнером экс-генпрокурора оказался его пес по кличке Черчилль породы бернская овчарка. Интернет-пользователи обратили внимание не только на необычное для гособвинителя времяпрепровождение, но и на шикарный интерьер в доме силовика. Оператором выступила Ирина Луценко, чей смех можно услышать за кадром. Она и выложила ролик в Facebook, откуда он дальше разошелся по соцсетям.