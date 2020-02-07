Путин и Лукашенко разгромили соперника в хоккейном матче

Сочи, 7 февраля. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко победили в хоккейном матче со счетом 13:4. Игра проходила на катке в Красной поляне.

Главы государств приехали в развлекательный центр «Галактика» в Сочи. Они приняли участие в товарищеском матче России и Белоруссии. Путин играл под номером 11, а Лукашенко — 01, они выступали за одну команду.

Хоккейный матч стал перерывом после переговоров тет-а-тет. Личная встреча президентов продолжалась больше часа.

Они обсудили широкий ряд вопросов, в том числе поставки российских энергоресурсов. После игры встреча Путина и Лукашенко продолжится в расширенном составе.