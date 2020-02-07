Больничный клоун строит в Томске дачу для детей с онкозаболеваниями

Поборов рак крови, Марина Мырина не теряет энтузиазма и заботится об улыбках детей в онкологических больницах.

46-летний организатор детских мероприятий из Томска Марина Мырина, победив рак крови, продолжает уже 15 лет дарить улыбки детям в онкологических больницах. В роли больничного клоуна она развлекает детей в трудных жизненных ситуациях, организуя праздники и весело проводя с ними время. О трудностях, причинах и источнике своих сил Марина рассказала в беседе корреспонденту Федерального агентства новостей, и поделилась планами открыть семейную дачу для отдыха детей с ограниченными возможностями.

«Сейчас я уже не езжу, как раньше, по всем больницам и онкологическим центрам Томской области. Для себя я приняла решение, что работаю только с тяжелобольными детками. Это онкобольные дети, дети на паллиативных отделениях и те, кто лежит в реанимации», — рассказала Мырина.

Для Марины помощь детям — образ жизни, неотъемлемая ее часть. Поддерживают ее в начинаниях супруг и 16-летний сын Ярослав. Он интересуется проблемами детей и хочет помогать маме. К Марине также обращаются группы ребят, которые хотят перенять навыки и стать больничными клоунами, чтобы также посещать детей, которым требуется помощь.

«Когда Ярослав был маленький, он ревновал. Ему приходилось оставаться с папой, с дедушкой, когда я постоянно уезжала к больным детям. Но я ему пыталась объяснить, что детям в больницах тоже нужна помощь. Повзрослев, он поменял свое видение. Просматривая фотографии с мероприятий, он видит сверстников, которые заболели, это его сильно задевает. А когда он видит маленьких детей, то появляются даже слезы на глазах. Я ему говорю, что придет и его время [помогать тем, кто в этом нуждается]. А на данный момент нужно сосредоточится на учебе», — поделилась собеседница.

Во время своей деятельности в больницах Томска Марина не могла и представить, что когда-то и сама столкнется с серьезным испытанием в своей жизни. Больничному клоуну предстояло побороть рак крови.

«Внезапно я и сама заболела. В 2013 году у меня диагностировали рак крови. В тот момент я очень много работала больничным клоуном и не заметила первые симптомы. Работала на износ. Стала чувствовать, как быстро утомляюсь — связывала с работой. Когда на теле стали появляться синяки, я думала, что где-то ударилась, возможно, не заметила. Так продолжалось несколько месяцев. Обращалась в больницу, но мне всегда говорили, что все нормально. Когда мне стало очень плохо, меня госпитализировали на скорой и поставили диагноз — острый лимфобластный лейкоз», — говорит Марина.

Семь месяцев Марина Мырина провела в реанимационном блоке, где ей провели высокодозную химиотерапию. Почти год требовалось поддерживающее лечение, чтобы перейти в ремиссию. В этот период Марине необходима была трансплантация костного мозга до того, как случится рецидив. Спас ее родной брат-хирург. Изучил вопрос и сразу же предложил свою помощь, став донором. В Санкт-Петербурге Марине провели операцию.

«Я для себя тогда решила, если мне подойдет костный мозг, то значит судьба. Если нет — не буду искать другого донора. Что суждено, то суждено. Мы приехали с братом в Петербург и провели операцию. Трансплантация прошла удачно. Конечно, было очень много осложнений, но через три недели меня уже поставили на ноги. Через два месяца я уже стала к ребятам ходить в больницу», — вспомнила Мырина.

Спустя месяц, когда Марина в Петербурге после операции была на стационарном лечении, она решила возобновить свою деятельность. Она купила костюм, атрибутику и подготовила фокусы, чтобы посещать детей на отделении трансплантации.

«Сначала было тяжело, но со временем я понимала, что это нужно и им, и мне. Хотя врачи меня ругали и говорили, что сперва нужно самой выкарабкаться, а потом другим помогать. Я не знаю, но у меня была уверенность, что я должна ходить к ребятишкам, несмотря на все трудности. Это помогло мне быстро выздороветь», — резюмировала собеседница ФАН.

Марина Мырина с супругом купили большой дом в Томске. Вместе они запланировали открыть «Территорию добра», чтобы там могли отдохнуть на природе дети с заболеваниями вместе с родителями. На данный момент идет ремонт с целью создать все необходимые условия для приятного досуга. Для детей раз в месяц будут проводить большие праздники — детские пикники, на которых будут фокусы, мыльные шоу и мастер-классы.