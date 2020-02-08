Сирия новости 8 февраля 07.00: США строят базу в Хасаке, Турция не намерена покидать позиции в Идлибе

Сирия, 8 февраля. Американские военные строят базу на месте штаб-квартиры SDF в Хасаке, Турция не намерена покидать «наблюдательные пункты» в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выбили боевиков из трех деревень в Алеппо.

Армия Турции и союзные силы: поддерживали деятельность «наблюдательных пунктов» турецкой армии в Идлибе, уронили танк в канаву в Идлибе во время транспортировки, нанесли удары по курдским боевикам в Хасаке.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): сожгло палатку беженки в лагере "Аль-Хол".

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявили об успешной работе снайперов в Алеппо, захватили фермы близ Аз-Захарии.

Курдские вооруженные формирования: подверглись нападениям в провинциях Ракка и Хасака.

Международная коалиция: провела разведывательный полет у средиземноморского побережья Сирии, создает военную базу в Хасаке.

Провинция Латакия

Самолет радиолокационной разведки ВМС США P-8A Poseidon курсировал над Средиземным морем у берегов Сирии, сообщает источник в Twitter (@no_itsmyturn). Американский разведчик проследовал вдоль прибрежной территории провинций Латакия и Тартус. Часто подобные разведывательные вылеты предшествуют или следуют за ударами ВВС Израиля по объектам в Сирии.

Провинция Алеппо

Медиаисточники, связанные с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам», заявили об успешной работе своих снайперов в провинции Алеппо. Как сообщает новостное агентство Step News, «большое количество» бойцов САА и союзного ополчения было убито снайперским огнем в районе населенного пункта Аль-Калария и жилых кварталов Рашидин-4 и Рашидин-5.

Кроме того, связанное с боевиками агентство Ebaa сообщило, что боевикам удалось вытеснить правительственные силы с ферм в районе населенного пункта Аз-Захария.

Тем временем САА освободила от боевиков населенные пункты Аль-Хавари, Мухаррам аль-Асрия и Телль аль-Навариз, сообщает государственный новостной источник в Twitter (@SyriawatanNews).

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные боевики на мотоцикле расстреляли молодого человека по имени Абд аль-Хай Абд аль-Рахман ан-Наджм в районе населенного пункта Шхиль в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает источник в Twitter (@zaHgWzi5xJG5Ipn). Нападения в этом районе зачастую совершают боевики из «спящих ячеек» террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ; запрещено в России).

Провинция Идлиб

Источник в Twitter (@slaaam46) утверждает, что армия Турции не намерена покидать созданные на территории провинции Идлиб «наблюдательные пункты», которые фактически являются опорными позициями. Источник подтверждает сообщения о том, что Турция спешно вводит войска в Идлиб.

Инцидент произошел с одним из турецких танков, который был ввезен в Идлиб через пограничный переход в Кафр-Лусине — как сообщает источник в Twitter (@no_itsmyturn), трейлер с танком съехал в канаву во время транспортировки.

Telegram-канал Muraselon со ссылкой на турецкий источник утверждает, что сейчас в зоне контроля САА в Идлибе сейчас находятся три «наблюдательных пункта», вокруг них все спокойно, сирийская армия их не атакует. Вероятно, подразумеваются только наблюдательные пункты в окрестностях города Серакиб, недавно окруженные САА.

Провинция Ракка

Двое курдских боевиков из проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) были убиты при нападении на КПП в районе населенного пункта Хасс-Аджиль. О нападении в провинции Ракка сообщает новостное агентство Al Khabour.

Провинция Хасака

Протурецкие формирования нанесли артиллерийский удар по позициям курдских боевиков в провинции Хасака. Об эскалации в районе города Абу-Расин, к востоку от Рас аль-Айна, сообщает новостное агентство Al Khabour. Сообщается о гибели семи курдских боевиков.

Тот же источник сообщает о ранении курдского боевика в результате обстрела неизвестных в районе населенного пункта Аль-Хаддадия.

Силы международной коалиции во главе с США спешно строят новую военную базу на территории штаб-квартиры курдских боевиков SDF в городе Хасака. Как сообщает агентство Step News, новая база создается в районе Гвейран на юге города.

Между тем в лагере беженцев «Аль-Хол» продолжают происходить нападения фанатичных «жен ИГИЛ». Источник в Twitter (@zaHgzi5xJG5Ipn) сообщил, что женщины сожгли палатку женщины из Узбекистана по имени Умм Культум Мухаммад в охраняемой курдскими боевиками части лагеря. О жертвах и пострадавших, а также о причинах инцидента, ничего не сообщается.

1 Организация запрещена на территории РФ.