Как правильно носить медицинскую маску. Инфографика ФАН

С помощью инфографики Федерального агентства новостей узнайте, как правильно использовать медицинскую маску в период эпидемии гриппа и при других рисках подхватить инфекционное заболевание.

Как подсказал Роспотребнадзор, очень важно, чтобы защитная маска плотно прилегала к лицу. Для этого ее нужно развернуть цветной стороной наружу, зафиксировать на переносице, расправить до подбородка и затем надеть петли на уши.

Носить медицинскую маску следует в закрытых помещениях, в местах большого скопления людей либо рядом с больными людьми. На свежем воздухе носить маску нецелесообразно.

Время ношения маски зависит от ее характеристик. Так, маску с бумажным фильтром можно носить не более двух часов, а маску с антибактериальной пропиткой — 3-5 часов. Если маска вдруг стала влажной, ее следует незамедлительно поменять.

Снимать маску нужно за ушные петли. Если вы коснулись поверхности маски, немедленно помойте руки с мылом или спиртовым раствором. Не используйте одноразовую маску повторно. Сразу после использования маску следует выбросить.

Важно понимать, что медицинская маска не обеспечивает полной защиты от заболевания. Помимо нее нужно соблюдать иные меры профилактики.