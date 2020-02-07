Депутат Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью

Казань, 7 февраля. Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.

«По предварительным данным, Хайруллин погиб. Пилот и помощник пилота госпитализируются», — сообщил источник Федерального агентства новостей.

Напомним, на борту вертолета Bell 406 находилось три человека. Воздушное судно рухнуло на лед в окрестностях Казани недалеко от поселка Лаишево. Приволжская транспортная прокуратура уже начала проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.

Известно, что вертолет вылетел с территории расположенного в Казани завода «Красный восток» и направлялся в поселок Матюшино.