Сирия, 7 февраля. В Ираке задержан террорист ИГ1*, который помогал членам семей террористов бежать из лагеря «Аль-Хол». На юге Алеппо сирийская армия освобождает от радикалов поселок. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Идлибе обмениваются ударами с боевиками у поселка Найраб, в Алеппо освободили от джихадистов поселок Бирна.

Армия Турции и союзные силы: перебросили еще один конвой подкрепления, включая бронетехнику и отряде спецназа на юг Идлиба.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): потеряло одного члена «спящих ячеек», который переправлял жен ИГИЛ из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке в Ирак.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливают ракетными снарядами позиции сирийской армии и якобы перезаняли один поселок на юге Алеппо.

Курдские вооруженные формирования: провели серию вербовок в Хасаке и задержали несколько молодых людей.

Провинция Алеппо

Сообщается, что Сирийская арабская армия (САА) взяла под контроль деревню Бирна после затяжных боев с джихадистами из состава «Хайят Тахрир аш-Шам» и продвигается дальше на юге провинции, как передает агентство Rojava Network.

Согласно информации агентства Jisr TV, погиб один боец союзного сирийской армии ополчения, вероятно из состава «Хезболлы». Еще одиннадцать бойцов были ранены у поселка Аль-Калария в ходе обстрела со стороны позиций джихадистов.

Провинция Идлиб

Сообщается, что из турецкой провинции Рейханлы, выдвинулась колонна ВС Турции, состоящая из примерно 150 единиц военной техники и отрядов спецназа, которая направляется к наблюдательным точкам ВС Турции в провинции Идлиб. За последние сутки это уже второй конвой, в состав которого вошла также бронированные автомобили и тяжелая военная техника, как передает РИА Новости. За последние два дня турецкие военнослужащие также возвели два новых наблюдательных пункта в районе города Серакиб и второй будет располагаться у административного центра провинции – города Идлиб, в окрестностях которого отмечаются обстрелы со стороны сирийской армии по укрытиям джихадистов.

Боевики «Хайят Тахрир аль-Шам» открыли огонь по опорным пунктам сирийской армии из тяжелой артиллерии в районе поселка Найраб к югу от Идлиба. Правительственные силы открыли ответный огонь по позициям боевиков. Информации о потерях САА в живой силе или боевой технике пока не поступало.

Провинция Хасака

По данным агентства Alk Habour, один сотрудник курдских сил внутренней безопасности «Асайиш» был застрелен неизвестными в городе Камышлы. Вооруженные автоматами неназванные боевики застрелили его на улице, где он проводил патрулирование, после чего скрылись на мотоцикле.

Источник также сообщает, что очередная серия насильных вербовок в курдские отряды народной самообороны прошла в центре Хасаки. Боевики забрали для прохождения курса в учебно-тренировочном лагере несколько юношей и девушек и вывезли в неизвестном направлении.

Ирак

По данным РИА Новости, в Ираке сотрудники военной разведки сумели задержать террориста «Исламского государства», который помогал членам семей других боевиков «исламского государства», которые содержатся в сирийском лагере для беженцев «Аль-Хол» пересекать границу и искал им убежище в Ираке. Как цитирует заявление штаба командования ВС в провинции Найнава, отряды разведки сумели выследить террориста и перехватить. Напомним, что лагерь «Аль-Хол» - крупнейший лагерь беженцев на подконтрольной международной коалиции и курдских боевиками «Демократических сил Сирии». Среди семидесяти тысяч беженцев, которые проживают в лагере, одиннадцать тысяч – члены семей боевиков ИГИЛ, их жены и вдовы. С октября 2019 года курдские боевики ослабили охрану лагеря в связи с переброской своих отрядов к сирийской турецкой границе в зоне операции турецкой армии «источник мира», направленной против курдских бандформирований. Этим воспользовались родственники и жены террористов для того чтобы бежать из лагеря. ИГИЛ со своей стороны распространило обращение к «спящим ячейкам» в Сирии и Ираке, с призывом помочь бежать из лагеря членам организации.

1 Организация запрещена на территории РФ.