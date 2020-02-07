Названы предварительные причины крушения вертолета Хайруллина

Казань, 7 февраля. Причиной крушения вертолета Bell 406, на борту которого находился депутат Госдумы Айрат Хайруллин, могли стать человеческий фактор, отказ техники и погодные условия. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах.

По данным источника ФАН, первоначальной версией был отказ двигателя.

«При катастрофе первоначально всегда рассматривают версию отказа техники, если нет очевидной причины», ― сообщил источник ФАН.

Не исключается версия о том, что причиной крушения могла стать ошибка пилотирования.

«Рассматриваются различные версии произошедшего. Основные — техническая неисправность вертолета и сложные метеоусловия», ― сообщил источник ТАСС.

В пятницу вечером вертолет Bell 406 пропал с радаров после вылета с территории расположенного в Казани завода «Красный восток». Позже стало известно, что вертолет рухнул на лед в окрестностях Казани недалеко от города Лаишево.

В результате крушения Хайруллин погиб, пассажир Рамис Газизов и пилот Жавдат Сулейманов получили травмы средней тяжести. После падения вертолет ушел под воду. Спасатели предпримут попытку вытащить аппарат при помощи гидравлического оборудования.