Заявление ФБК о закрытии больничного стационара под Белгородом оказалось фейком

Белгород, 7 февраля. Заявления так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Алексея Навального о том, что ночной стационар в детском отделении ЦРБ в поселке Красная Яруга Белгородской области пытались закрыть, не соответствуют действительности. Об этом заявили в Департаменте внутренней и кадровой политики региона.

Недавно в группе «Команда Навального | Белгород» в социальной сети «ВКонтакте» появился пост, в котором соратники Навального со ссылкой на жителей поселка утверждали, что местные власти «хотят закрыть» ночной стационар. Они объявили, что отправят запрос с требованием объяснить происходящее.

Спустя несколько дней сторонники одиозного блогера стали рассказывать, что «после их заявления» диспансер «решили не трогать». В частности, Леонид Волков назвал то, что стационар «не закроют», заслугой штаба в Белгороде.

RT удалось выяснить, что власти области и вовсе не собирались закрывать стационар.

«Решение о закрытии отделений в ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» в 2019 году не принималось», — подчеркнули в департаменте.

По состоянию на 6 февраля детское отделение работает в штатном режиме.

Напомним, что на днях председатель созданного под эгидой Навального «Альянса врачей» Анастасия Васильева попыталась вызвать скандал в Туберкулезной больнице Московской области, где решается вопрос о сокращении двух отделений. Лишать персонал работы не планировалось, однако Васильева устроила истерику.