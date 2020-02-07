Спасатели пока не могут найти упавший под Казанью вертолет депутата Хайруллина

Москва, 7 февраля. Спасатели пока не могут найти вертолет депутата Госдумы Айрата Хайруллина Bell 407, который разбился под Казанью. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, сотрудники МЧС добрались до предполагаемого места крушения, однако не обнаружили обломков.

«Всю акваторию объехали на судне на воздушной подушке — нет ничего», — пояснил собеседник агентства.

Сообщается, что за штурвалом был пилот по фамилии Сулейманов. Дозвониться до него пока что не получается из-за проблем с сотовой связью. Партия «Единой Россия» пока не располагает информацией, находился ли депутат Хайруллин в упавшем вертолете.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, вертолет совершил жесткую посадку возле поселка Лаишево (Татарстан). Воздушное судно вылетело из Казани и пропало с радаров, преодолев 28 км.

Как ранее сообщал ФАН, как минимум один человек, находящийся на борту, выжил. Он отправил свои координаты через SMS. По предварительным данным, воздушное судно принадлежит депутату Государственной думы Айрату Хайруллину, который был на борту вместе с помощником и пилотом.