Думские коллеги Хайруллина признались, что не знают о крушении вертолета в Татарстане

Москва, 7 февраля. Коллеги депутата Государственной думы РФ Айрата Хайруллина по комитету по аграрным вопросам признались, что пока что ничего не знают о крушении вертолета в Республике Татарстан, на борту которого мог находиться единоросс. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Глава комитета Владимир Кашин и его первый заместитель Владимир Плотников узнали о катастрофе Bell 407 от корреспондента ФАН. Первый, насколько можно судить по реакции на услышанное, был несколько ошарашен и сказал, что у него никакой информации об этом нет. Второй же на тот момент находился на встрече, и переадресация звонков переходит к его помощникам. Судя по всему, у них какие-то подробности могут появиться позднее.

Примечательно, что в пятницу пленарного заседания в нижней палате парламента не было, поэтому точно знать, находился ли Хайруллин в здании Думы в этот день или нет, не представляется возможным.

Ранее появились сообщения о том, что в шести километрах от города Лаишево разбился вертолет, который принадлежал члену фракции «Единой России» из Татарстана. На борту были три человека, и один выжил. Из-за болотистой местности быстро добраться к месту крушения летательного аппарата спасателям невозможно.