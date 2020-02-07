Порошенко предупредил, что для Украины двери в НАТО закрываются

Киев, 7 февраля. Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал нового главу государства Владимира Зеленского ускорить евроинтеграционные процессы и вступление в НАТО.

Порошенко напомнил, что Украина закрепила в конституции курс на вступление в Евросоюз и НАТО по его представлению. Зеленский, вступая на пост президента, подтвердил европейский и евроатлантический курс Украины. Однако, по мнению Порошенко, киевские власти не подтвердили этот курс.

«Однако слова — пустые, когда не подкреплены конкретными делами. Мы требуем от власти ускорения евроинтеграционных процессов», ― написал Порошенко в Twitter.

Порошенко поторопил Зеленского со вступлением в НАТО. Экс-глава Украины отметил, что в мае текущего года состоится Парламентская ассамблея НАТО. На ней, по мнению Порошенко, Киев должен добиться того, чтобы Ассамблея пригласила Украину в НАТО.

«Двери будут открыты не всегда. И окно возможностей тоже закроется. Упустим шанс — потомки не простят!» ― добавил Порошенко.

Отметим, что Украина не первый год стремится стать членом НАТО. После 2014 года, когда в стране произошел государственный переворот, новые власти отказались от внеблокового статуса государства. Через два года вступление в Североатлантический альянс назвали главной целью внешней политики страны. В то же время и европейская интеграция стала одной из приоритетных целей Киева.

В конце февраля прошлого года Порошенко подписал проект закона, вносящего изменения в конституцию страны о курсе в Европейский союз и НАТО. При этом в Североатлантическом Альянсе не раз подчеркивали, что Киеву в блоке места нет.