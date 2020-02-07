Банк России снизил ключевую ставку. События дня. ФАН-ТВ

Крушение вертолета под Казанью Пассажирский вертолет потерпел крушение под Казанью. На борту находилось три человека. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах. Как нам стало известно, один из пассажиров прислал сообщение с координатами места ЧП. Некоторые Telegram-каналы сообщают, что вертолет принадлежит депутату Госдумы Айрату Хайруллину. Был ли он на борту — неизвестно. Мы следим за развитием событий.

Встреча Путина и Лукашенко Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи. На повестке важные вопросы сотрудничества: интеграционные процессы, поставки нефти и газа. Но, как говорится, все пошло не по плану. Непогода помешала. Из-за сильного ветра российская делегация не смогла приземлиться в прибрежном городе. Пришлось отправиться на запасной аэродром в Минеральных Водах. Но это не отменило встречи лидеров тет-а-тет. Как отметил Александр Лукашенко, в беседе со своим российским коллегой они «дошли до глубины седых времен совместной жизни в одном государстве». Ну, а сейчас обсуждаются более конкретные темы. Делегация, в которую входят вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич прибыли в Сочи и присоединились к переговорам.

Ключевая ставка Российский Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Теперь она составляет 6% годовых. Первое заседание и первое важное финансовое решение, так как этот показатель — один их главных инструментов на финансовом рынке. Он влияет на уровень инфляции и определяет минимальную процентную ставку на кредиты банкам. «Годовая инфляция снизилась до 2,4% в январе. Напомню, что по итогам 2019 года она составила 3%. Само по себе замедление инфляции от уровня декабря было ожидаемо и в основном связано с выходом из расчета повышения НДС в прошлом году. Однако инфляция снизилась более существенно, чем мы прогнозировали», — отметила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. Напомним, в 2019 году Центробанк пять раз снижал ставку. В декабре она составила 6,25% — на таком уровне показатель находился в начале 2014 года. В ЦБ отметили, если никаких внеплановых сдвигов не будет, то ключевая ставка вновь станет меньше. В следующий раз этот вопрос рассмотрят 20 марта.