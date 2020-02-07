Банк России снизил ключевую ставку. События дня. ФАН-ТВ

Крушение вертолета под Казанью
Пассажирский вертолет потерпел крушение под Казанью. На борту находилось три человека. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах. Как нам стало известно, один из пассажиров прислал сообщение с координатами места ЧП. Некоторые Telegram-каналы сообщают, что вертолет принадлежит депутату Госдумы Айрату Хайруллину. Был ли он на борту — неизвестно. Мы следим за развитием событий.
Встреча Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи. На повестке важные вопросы сотрудничества: интеграционные процессы, поставки нефти и газа. Но, как говорится, все пошло не по плану. Непогода помешала. Из-за сильного ветра российская делегация не смогла приземлиться в прибрежном городе. Пришлось отправиться на запасной аэродром в Минеральных Водах. Но это не отменило встречи лидеров тет-а-тет. Как отметил Александр Лукашенко, в беседе со своим российским коллегой они «дошли до глубины седых времен совместной жизни в одном государстве». Ну, а сейчас обсуждаются более конкретные темы. Делегация, в которую входят вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич прибыли в Сочи и присоединились к переговорам.
Ключевая ставка
Российский Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Теперь она составляет 6% годовых. Первое заседание и первое важное финансовое решение, так как этот показатель — один их главных инструментов на финансовом рынке. Он влияет на уровень инфляции и определяет минимальную процентную ставку на кредиты банкам.
«Годовая инфляция снизилась до 2,4% в январе. Напомню, что по итогам 2019 года она составила 3%. Само по себе замедление инфляции от уровня декабря было ожидаемо и в основном связано с выходом из расчета повышения НДС в прошлом году. Однако инфляция снизилась более существенно, чем мы прогнозировали», — отметила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.
Напомним, в 2019 году Центробанк пять раз снижал ставку. В декабре она составила 6,25% — на таком уровне показатель находился в начале 2014 года. В ЦБ отметили, если никаких внеплановых сдвигов не будет, то ключевая ставка вновь станет меньше. В следующий раз этот вопрос рассмотрят 20 марта.
Угрозы США
Вашингтон пытается подбодрить венесуэльскую оппозицию, поэтому и сыплет угрозами в сторону Москвы. Так последние выходки США прокомментировал секретарь Совбеза России Николай Патрушев. А начал уже привычную американскую песню спецпредставитель Штатов по Венесуэле Эллиотт Абрамс. Он заявил, что поддержка президента Боливарианской республики Николаса Мадуро не остается безнаказанной. А чуть ранее США пригрозили санкциями «Роснефти». Причина — сотрудничество с Венесуэлой. В ходе рабочего визита в Мексику министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что наша страна привыкла к подобным выходкам американцев и оценил сегодняшнюю ситуацию в Боливарианской республике.
«Есть позитивные сдвиги. Имею в виду национальный диалог, который начат между правительством президента Мадуро и патриотически настроенными оппозиционерами. Понятно, что он не охватывает все политические силы страны. Мы, как и Мексика, выступаем за то, чтобы он стал более инклюзивным. Решить за венесуэльцев их проблемы никто не сможет, но помешать им договариваться вполне возможно. Мы наблюдаем такие попытки, нацеленные на то, чтобы, как я уже сказал, спровоцировать предлоги для силового вмешательства. У России и Мексики единая позиция о том, что это будет категорически неприемлемо», — прокомментировал ситуацию Сергей Лавров.
Напомним, 2019 год в Венесуэле начался с массовых протестов. Тогда оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Штаты и их партнеры поддержали самозванца. А президент Боливарианской республики назвал Гуайдо «марионеткой США». Россия, Китай и Турция признали легитимность лишь одного лидера — Николаса Мадуро. И сегодня Штаты яро пытаются им за это отомстить. Ситуацию в республике и двусторонние отношения 7 февраля обсудят главы МИД России Сергей Лавров и президент Венесуэлы Николас Мадуро.