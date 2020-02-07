Дану Борисову не узнали после «уколов красоты»

Москва, 7 февраля. Известная телеведущая Дана Борисова предстала на публике, посетив премьеру фильма Гая Ричи «Джентльмены».

«Вчера прекрасно сходили на премьеру фильма «Джентльмены» режиссера Гая Ритчи. Помните «Карты, деньги, два ствола»? Еще он известен как бывший муж Мадонны. Смеялись так, что чуть не лопнули. Если кто любит английский юмор и лихой сюжет, рекомендую», — пишет она в Instagram.

Как сообщает «Экспресс-газета», телезвезда, которая ранее увлеклась «уколами красоты», так изменилась, что узнать ее теперь невозможно. При этом издание отмечает, что поведение женщины было совершенно обычное. Это подтвердило слухи о том, что Борисова завязала наркотиками и алкоголем.

Весной 2017 года стало известно, что Борисова страдает от алкогольной и наркотической зависимости. По словам женщины, к вредному образу жизни ее приобщил бывший муж. Телеведущей пришлось отправиться на лечение в Таиланд по совету Андрея Малахова.

Она позже призналась, что Малахов буквально силой заставил ее лечь на лечение, чем, безусловно, спас ей жизнь. Борисова решила привлечь внимание общественности к проблеме наркотиков. Она постоянно выступает на разных телешоу, посвященных данной тематике, и даже выпустила автобиографическую книгу «Жизнь под кайфом».

На сегодняшний день Борисова не принимает никаких веществ, о чем она сообщила в соцсетях. Телеведущая признала, что алкогольная зависимость была огромной проблемой. Однажды, находясь в больнице на острове Самуи, она выпила духи с похмелья.