Швыткин рассказал, как бойцы ДНР и ЛНР «вскроют» построенные по стандартам НАТО базы ВСУ

Депутат Госдумы Юрий Швыткин выразил уверенность, что новые базы Украины в Донбассе могут быть легко «вскрыты» военнослужащими армий ДНР и ЛНР.

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что Киев намерен построить в Северодонецке и Мариуполе две военные базы по стандартам НАТО.

«Одним из приоритетов деятельности новой команды Министерства обороны Украины является развитие строительства инфраструктуры. Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна — в Мариуполе, другая — в Северодонецке», — сказал он.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрия Швыткина, решение соответствовать стандартам НАТО в деле военного строительства обусловлено желанием Киева показать свою лояльность Европе.

«Чисто по инфраструктуре новые базы Украины мало чем отличаются от военных объектов других стран. Например, для размещения личного состава используются либо стационарные, либо модульные помещения, также должны быть построены склады для боеприпасов и вещевого имущества, должен быть полигон для проведения учений, испытаний и т. д. На мой взгляд, такое решение Украина приняла в силу того, что еще при [экс-президенте Украины Петре] Порошенко взяла курс на вступление в Евросоюз и НАТО, и сейчас это попытка «лизнуть» руководство Альянса», — сказал депутат.

При этом парламентарий указал на низкий уровень квалификации украинских военных строителей и плачевное состояние всех вооруженных сил страны. Особенно, если речь идет о возведении таких объектов, как полигоны и пункты связи.

«Я вообще считаю, что это сообщение носит скорее информационный, популистский характер и рассчитано на союзников Украины в Европе. В любом случае, что бы ни строили ВСУ, если того потребует ситуация, уровень профессиональной подготовленности армий ДНР и ЛНР позволяет им «вскрывать» любые военные объекты Украины. Дело в том, что военнослужащие армий Донбасса — это, в основном, коренное население региона, знающее местность, особенности, обычаи и нравы региона. К тому же нельзя забывать о большом опыте проведения военных операций против армии Украины. Так что и эти базы не дают 100% безопасности ВСУ», — заключил Швыткин.

Напомним, в феврале прошлого года украинский парламент по предложению Петра Порошенко принял изменения в конституцию, которые закрепляют курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы — нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.