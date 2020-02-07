В США признали, что Россия опередит Запад в создании атомных подводных дронов

Вашингтон, 7 февраля. Россия может первой в мире создать ударную необитаемую атомную подводную лодку. У Запада таких технологий нет, предупредил американский журнал Forbes.

По данным издания, уже сейчас у Москвы есть межконтинентальная автономная торпеда «Посейдон» с атомной энергоустановкой и ядерной боеголовкой. Ее часто называют беспилотником, однако это не так: аппарат разработан для маршрута в одну сторону. Кроме того, у него него нет характеристик, которые нужны для выполнения подводными лодками обычных операций.

Помимо «Посейдона», в России существует автономный атомный турбинный генератор, предназначенный для снабжения электричеством инфраструктуры, расположенной на дне моря. Специалисты конструкторского бюро «Малахит» предложили устанавливать данный генератор на обычных подводных лодках. У такой «обслуживающей субмарины» будет своя команда, которая будет выполнять и другие задачи. При этом сам аппарат и его двигательная установка будут полностью автоматическими.

Таким образом, как признают в США, уже сейчас Россия может соединить атомные турбинные генераторы с технологией дронов и создать первую в мире ударную необитаемую атомной подводную лодку. Ее неоспоримыми плюсами будет неограниченная продолжительность миссий и более низкая стоимость. Кроме того, она сама сможет быть расходным материалом.

Западу с точки зрения таких прорывных технологий предъявить нечего, констатирует журнал. Чтобы создать совершенно новый реактор, западным странам потребуется значительное количество времени средств, ведь имеющиеся у них атомные реакторы разрабатывались для подводных лодок с командой на борту.

По мнению автора Forbes, вне зависимости от того, насколько хороша идея иметь полностью необслуживаемые атомные реакторы на автономных подлодках, такие аппараты появятся в составе Военно-морского флота РФ гораздо раньше, чем у какой-либо западной державы.