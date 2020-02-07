Эрдоган пытается отомстить Сирии за позор в Серакибе

Сирийская армия выбила террористов из Серакиба — стратегически важного города в провинции Идлиб, который является ключом к автострадам М4 и М5. Правительственные войска стремятся деблокировать автостраду Хама — Алеппо. Почему Турция выдвинула ультиматум Дамаску, требуя оставить территории, которые сама обязалась очистить от боевиков, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Турецкий позор в Серакибе

Террористы, удерживавшие Серакиб, оказались в «котле» САА вместе с созданными Турцией «наблюдательными пунктами». Боевики беспрепятственно действовали в охраняемых турецкой армией районах — в результате турки попали под удар сирийской артиллерии. Нежелание Анкары оставить боевиков в Идлибе без поддержки поставила Сирию и Турцию на грань открытой войны.

#Seraqib via Oleg Blokhin(videos in tg-channel)



Where are the clowns who said yesterday that the city under turks and SAA won't go into it?))#IdlibDawn #SAA pic.twitter.com/HV15dhqa8z — Sergey Shulcev (@sergeshul) February 7, 2020

После начала наступления САА Турция начала накачивать Идлиб военными и боевой техникой, создавая новые «наблюдательные пункты» — а фактически обеспечивая боевиков «умеренной оппозиции» и джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам» прикрытием в виде турецких флагов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сочинские и астанинские соглашения «фактически прекратили свое действие». «Котел» в Серакибе стал серьезным испытанием для репутации Эрдогана и турецкой армии — восемь турецких солдат заплатили жизнью за попытку Анкары защитить террористов «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ).

Эрдоган накачивает Идлиб вооружением

Чтобы предотвратить окончательную катастрофу, Турция вводит в Идлиб огромное количество боевой техники и военнослужащих — за несколько суток через пропускной пункт в Кафр-Лусине прошло более 200 танков и самоходных орудий.

Turkish 20-vehicle convoy passing through Kafr Lusin to #Idlib TODAY. #İdlip

What is that, the sixth or seventh? pic.twitter.com/5iArevaIwD — Nadia Abid (@NadiaAbidd) February 3, 2020

В Идлибе созданы новые «наблюдательные пункты» — крупнейший из них на вертолетной авиабазе к югу от города Тафтаназ. Другой опорный пункт турецкой армии закрывает путь к городу Идлиб.

The Turkish army established a new observation post in Military housing on the road between Sarmin and the city of Idlib

#Syria #Idlib pic.twitter.com/PYhT1lfgmo — Pakistani Hawk (@SirajMumin) February 7, 2020

Турецкая дипломатия против сирийского оружия

С начала эскалации в Идлибе Турция стремится привлечь на свою сторону Россию и использовать контакты с Москвой для защиты террористов в Идлибе — несмотря открытую поддержку действиям САА, которую выразила Россия. Даже после гибели турецких военных Эрдоган заявил что «вся ответственность за произошедшее лежит на Дамаске, мы сотрудничаем с Россией».

Военные и дипломатические ведомства Турции и РФ ведут непрерывный диалог по проблеме Идлиба. Главы МИД Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели в понедельник телефонные переговоры обсудив военную эскалацию. Сегодня Чавушоглу подтвердил, что в Анкаре ожидают делегацию военных из России и анонсировал возможную встречу Эрдогана с Владимиром Путиным.

«Переговоры будут направлены на прекращение агрессии Дамаска, предотвращение гуманитарной катастрофы и ускорение политического процесса в Сирии. Обсудим вопросы по Идлибу, и если будет нужно, то после этого встретятся и наши лидеры», — сказал Чавушоглу журналистам.

Эрдоган пожалуется России на Асада

Военный эксперт, глава информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин считает, что Турция на переговорах потребует от Москвы «нажать» на Асада, чтобы повернуть ситуацию в более выгодное для нее русло. Однако Эрдогану не стоит ждать, что Россия легко пойдет на попятный, ведь ситуация РФ и Сирии складывается как нельзя лучше.

«Турция будет настаивать, что Асад взял «слишком много», что он должен отвести войска. Возможно, турки будут добиваться, чтобы сирийская армия отошла от Найраба, от Сармина, севернее которого турки развернули еще один наблюдательный пост. Россия, естественно, будет настаивать на сохранении уже достигнутого в южном Идлибе и на трассе М5, — обрисовал Рожин текущую ситуацию в центре Идлиба. Идеальный сценарий для России на текущем этапе — САА берет полностью под контроль трассу М5, берет Рашидин-4, Аль-Эйс, сохраняет за собой Серакиб и все поселки к востоку и западу от трассы: чтобы не получилось так, что автодорога на сирийской территории, но находится под огневым контролем боевиков».

Турецкое буквоедство

У России железные аргументы — если Турция желает возвращения к «букве» сочинского соглашения 2018 года, следует вспомнить, что Эрдоган обязался еще к декабрю 2018 года деблокировать трассу М5. В реальности большая часть Идлиба оказалась под контролем джихадистов «Ан-Нусры», которые демонстративно отвергли перемирие, и Турция обеспечивала прекращения огня в лучшем случае на 30% вверенной ей территории, напомнил Рожин. Однако Турция пытается использовать соглашения 2018 года так, как ей это выгодно.

«Турция упирает на то, что боевики должны остаться на оговоренной территории, ссылаясь на карты, которые были нарисованы в 2018 году. А Россия указывает на то, что ситуация «немножко» изменилась и карта уже не актуальна — вместо того, чтобы возвращаться к условиям 2018 года, намекает Россия, надо пересмотреть сочинские соглашения, привязав их к актуальным реалиям», — считает Рожин.

Эрдоган прямо дал понять, что не хочет портить отношений с Россией — а соответственно, смирился с потерей позиций в Идлибе.

«Скорее всего, переговоры будут идти о новой линии разграничения по факту, о статусе оказавшихся в тылу САА турецких наблюдательных пунктов — турки ведь заявили, что никуда не уходят, — а также о том, что делать с пунктами, которые развернуты сейчас к перед наступающими сирийскими войсками к северу от Серакиба, — отметил собеседник Федерального агентства новостей. Турция требует, чтобы войска Асада прекратили продвижение — значит, Эрдоган смирился с тем, часть Идлиба уже потеряна, уже не идет речь о том, чтобы отыграть все назад, а о том, чтобы минимизировать последствия катастрофы, которая постигла боевиков».

1 Организация запрещена на территории РФ.