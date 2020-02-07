ГБР Украины проверит выдворивших Саакашвили в Польшу экс-пограничников

Киев, 7 февраля. Экс-пограничники, выдворившие бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из Украины в Польшу в 2018 году, подозреваются в превышении служебных полномочий. Об этом сообщили в Госбюро расследований.

Верховный суд Украины в конце прошлого года признал реадмиссию бывшего губернатора Одесской области законной. Саакашвили, в свою очередь, заявил о намерении обжаловать это решение.

Следователи ГБР провели обыски в Одесской области и в Киеве.

«Сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий бывшим руководителям подразделений государственной пограничной службы Украины», — говорится на сайте ведомства.

В ГБР подчеркнули, что если вину подозреваемых в результате проверки докажут, им будет грозить тюрьма на срок от трех до восьми лет.

Напомним, Саакашвили в 2015 году получил украинское гражданство и пост губернатора Одесской области. Впоследствии ныне бывший президент Украины Петр Порошенко аннулировал паспорт, поскольку во время его оформления политик предоставил, по словам экс-главы государства, недостоверную информацию.

Саакашвили в 2017 году удалось вернуться на Украину при поддержке своих сторонников, прорвав оцепление на пограничном пункте во Львовской области. В феврале 2018 года его задержали в Киеве и выслали в Польшу. Экс-президент Грузии уверен, что стал жертвой политического преследования, поскольку обличал коррупционеров из окружения Порошенко.

Шестой украинский президент Владимир Зеленский вернул экс-губернатору Одесской области гражданство Украины в мае прошлого года года.