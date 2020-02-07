Упавший под Казанью вертолет Хайруллина развалился

Казань, 7 февраля. Вертолет Bell 407 упал недалеко от Казани на шесть километров восточнее поселка Лаишево. Летательный аппарат разрушен, об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным прокуратуры, с вертолета спасательной службы видно, что аппарат разрушен. Один человек ходит вокруг него.

На борту было три человека — два пассажира и пилот, их состояние уточняется. Источник Федерального агентства новостей в экстренных службах сообщил, что один из пассажиров прислал в экстренные службы сообщение с координатами места крушения. Связаться с ним не удается из-за плохой связи.

По данным СМИ, Bell 407 принадлежит депутату Госдумы Айрату Хайруллину. На данный момент неизвестно, был ли парламентарий на борту.