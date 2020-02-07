Министр спорта Украины заявил, что атлеты должны выступать в России

Киев, 7 февраля. Украинские спортсмены должны принимать участие в соревнованиях, которые проходят на территории России. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

«Если спортсмен не выступает за рубежом, он автоматически теряет баллы. Это ограничивает возможности спортсмена бороться за медали, поэтому это вопрос не только Украины и России», — пояснил он.

Он также добавил, что следует различать выступления украинских спортсменов в Российской Федерации, и выступления артистов, которые получают гонорары за свою концертную деятельность, передает УНН.

Ранее тренерский штаб сборной Украины по художественной гимнастике сообщил, что две украинские спортсменки примут участие в соревнованиях, которые пройдут в Москве.

Стоит отметить, что занимавший в 2018 году пост министра спорта Украины Игорь Жданов заявил, что спортсмены не «имеют права принимать участие в спортивных соревнованиях, которые проходят на территории России». Кроме того, Жданов пообещал запретить украинским спортсменам выезжать на территорию России.