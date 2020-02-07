Главные новости 7 февраля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 7 февраля.

Сергей Косторной заявил, что Ванга предсказала столкновение с Землей «чудовищного астероида» в этом году. Ванга предсказала столкновение Земли с астероидом сразу после коронавируса.

Администрация Соединенных Штатов ранее заявила, что обсуждает план введения санкций против российской компании «Роснефть». Лавров отреагировал на угрозы США в адрес «Роснефти».

Украина потребовала от США возвращения 30 млн долларов, которые были выплачены американской стороне за поставку американского оружия. Украина потребовала от США 30 млн долларов.

Депутат заявил, что слова США о защите интересов Киева по «Северному потоку — 2» не имеют отношения к целям Вашингтона. Депутат бундестага Эрнст заявил, что США нет дела до Украины.

Экстренное совещание собрали в Кировской области после признания анестезиста в убийстве десяти пациентов, заявил источник ФАН. В Кировской области собрали срочное совещание из-за признания медика в убийстве пациентов.

Тело обнаружил отец женщины, выбивший входную дверь. Тело 34-летней россиянки обнаружено в квартире в центре Милана.

Новый штамм коронавируса может быть включен в систему всероссийского мониторинга коллективного иммунитета «Монитор-Био». Коронавирус могут включить в российский мониторинг коллективного иммунитета.

Эспер обвинил Россию в проведении «киберопераций», а Китай – в хищении интеллектуальной собственности. Директор Пентагона обвинил РФ и Китай в «переписывании истории».

По мнению продюсера, слава оказывает на психику звезд огромное воздействие. Матвиенко считает, что Рыжий «Иванушка» «медленно себя убивает».

Алексей Пушков прокомментировал слова главы Пентагона Марка Эспера. Пушков ответил Пентагону на слова о перестройке «мирового порядка» Россией.