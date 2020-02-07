Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ыавываы
Происшествия

Детская хоккейная команда попала в ДТП в Кузбассе, есть пострадавшие

215
0 Оставить комментарий

Детская хоккейная команда попала в ДТП в Кузбассе, есть пострадавшие

Кемерово, 7 февраля. Минивэн, перевозивший детскую хоккейную команду из Магадана, попал в крупное ДТП в Кузбассе. О крупной аварии сообщило региональное ГУ МВД.

«Семь человек были доставлены в больницу на обследование», — уточнили в ведомстве.

Новости партнеров

Новости партнеров