Детская хоккейная команда попала в ДТП в Кузбассе, есть пострадавшие

Кемерово, 7 февраля. Минивэн, перевозивший детскую хоккейную команду из Магадана, попал в крупное ДТП в Кузбассе. О крупной аварии сообщило региональное ГУ МВД.

«Семь человек были доставлены в больницу на обследование», — уточнили в ведомстве.