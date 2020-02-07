Детская хоккейная команда попала в ДТП в Кузбассе, есть пострадавшие

Кемерово, 7 февраля. Минивэн, перевозивший детскую хоккейную команду из Магадана, попал в крупное ДТП в Кузбассе. О крупной аварии сообщило региональное ГУ МВД.
«Семь человек были доставлены в больницу на обследование», — уточнили в ведомстве.
Кемерово, 7 февраля. Минивэн, перевозивший детскую хоккейную команду из Магадана, попал в крупное ДТП в Кузбассе. О крупной аварии сообщило региональное ГУ МВД.
«Семь человек были доставлены в больницу на обследование», — уточнили в ведомстве.
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