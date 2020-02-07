Оскорбивший россиян Панин рассказал, когда его «ноги не будет» в РФ

Скандально известный актер Алексей Панин планирует покинуть Россию, как только его дочь окончит школу. Об этом он заявил в беседе с Федеральным агентством новостей, комментируя свое заявление о том, что 70 процентов россиян — «закомплексованные, недалекие, злые и ущербные».

Алексей Панин отметил, что он не преследовал цели сорвать хайп, оскорбляя соотечественников.

«Я не живу хайпом, пиаром или чем-либо подобным. Я живу своей обычной жизнью: снимаюсь в кино, снимаю кино и работаю в театре. Instagram для меня как домашний альбом, я выкладываю в него то, что у меня в данный момент на душе. А то, что касается 70 процентов россиян, так я не могу утверждать, что тех, о ком я говорил, именно столько. Может, их 80 процентов. Я могу процитировать Виктора Цоя: «Я не знаю, каков процент сумасшедших на данный час, но если верить глазам и ушам — больше в несколько раз»», — сказал актер в беседе с корреспондентом ФАН.

Панин сравнил россиян с европейцами.

«Я приезжаю в Европу и вижу совершенно одних людей и приезжаю в Россию — вижу совершенно других. Такое впечатление, что я возвращаюсь в сумасшедший дом. Я вижу перед собой грязь, серость. Сейчас, стоя на балконе, я вижу внизу несчастных людей, которые сидят на лавочке возле помойки и выпивают что-то непонятное», — заметил актер.

На вопрос корреспондента ФАН, нет ли желания покинуть страну, которая так не нравится, Алексей Панин ответил, что он планирует это сделать, когда подрастет его дочь.

«Моя дочка ходит в школу. Она еще подросток. И у меня есть мама. Если бы это [переезд в другую страну] было связано только с моим желанием, моей ноги давно бы здесь не было. Мне-то собраться — только подпоясаться. Я не уезжаю только потому, что не могу это сделать по определенному ряду причин в данный момент. Но я обязательно это сделаю. Жить в гомофобном обществе я не хочу. Я приехал в Дрезден, пью с моей девушкой кофе на площади и вижу совершенно разных людей: вижу пару девочек-лесбиянок, которые держатся за руки, вижу пару женщины и мужчины, у которого на шее ошейник, который показывает, что это люди, приверженные БДСМ. И тут же абсолютно нормальные старички-пенсионеры, которые сидят и радуются жизни. В Европе все живут своей жизнью и никому не мешают, все друг к другу толерантны. А сюда я приезжаю и вижу серую биомассу злобных людей, недовольных всем», — заявил Алексей Панин.

Он напомнил про скандал с экс-участницей «Дома-2» Аленой Водонаевой, назвавшей «рожающим быдлом» получателей маткапитала. По мнению актера, «она все правильно сказала, но только никто не готов слышать правду».

«Общество должно быть зомбировано и желательно — в загоне, как стадо. Вот тогда им можно управлять. А люди думающие, развитые никому не нужны в этой стране», — заключил Алексей Панин.

Напомним, на YouTube-канале Лены Лениной 5 февраля опубликован выпуск шоу «Голая правда», в котором Алексей Панин заявил, что «70 процентов населения [России] — это закомплексованные, недалекие, злые, ущербные люди».