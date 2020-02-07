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Выживший пассажир пропавшего под Казанью вертолета прислал координаты по SMS

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Выживший пассажир пропавшего под Казанью вертолета прислал координаты по SMS

Москва, 7 февраля. Один из пассажиров пропавшего под Казанью вертолета Bell 407 прислал по SMS координаты со своим местоположением. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил информированный источник.

«Возможно, все живы. Но связаться с ними не могут — там очень плохо ловит телефон», — пояснил собеседник ФАН.

Ранее сообщалось, что вертолет Bell 407 пропал с радаров в окрестностях Казани и потерпел крушение. По предварительным данным, воздушное судно принадлежит депутату Государственной думы Айрату Хайруллину, который был на борту вместе с помощником и пилотом. Сведений об их состоянии не поступало. Отметим, что вертолет вылетел из столицы Татарстана и успел преодолеть 28 км, прежде чем диспетчеры потеряли с ним связь.Что стало причиной авиационного происшествия — неизвестно.

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