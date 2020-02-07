Украина построит в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО

Киев, 7 февраля. Украина построит две военные базы по стандартам Североатлантического альянса, одна расположится в Северодонецке, другая — в Мариуполе. Об этом рассказал министр обороны страны Андрей Загороднюк.

Глава ведомства подчеркнул, что развитие строительства инфраструктуры​​​ является одним из приоритетов деятельности новой команды министерства. Украинские власти хотят построить несколько объектов — два из них «в чистом поле», в Донбассе.

«Чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО», — объявил Загороднюк.

Отметим, что Украина не первый год стремится стать членом НАТО. После 2014 года, когда в стране произошел государственный переворот, новые власти отказались от внеблокового статуса государства. Через два года вступление в Североатлантический альянс назвали главной целью внешней политики страны. В то же время и европейская интеграция стала одной из приоритетных целей Киева.

В конце февраля прошлого года ныне бывший президент Украины Петр Порошенко подписал проект закона, вносящего изменения в конституцию страны о курсе в Европейский союз и НАТО. При этом в Североатлантическом Альянсе не раз подчеркивали, что Киеву в блоке места нет.

27 января на Украине начались учения, в рамках которых тыловики учатся обеспечивать логистические операции объединенных сухопутных войск НАТО. Они завершатся 22 февраля.