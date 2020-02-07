Вертолет Bell 407 упал в окрестностях Казани

Казань, 7 февраля. Вертолет Bell 407 упал в районе поселка Камское Устье недалеко от Казани. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах.

На борту было три человека — два пассажира и пилот, их состояние уточняется. Источник ФАН сообщил, что один из пассажиров прислал в экстренные службы сообщение с координатами места крушения. Связаться с ним не удается из-за плохой связи.

Как сообщает Telegram-канал Life shot, летательный аппарат принадлежит депутату Госдумы Айрату Хайруллину. На данный момент не известно, был ли парламентарий на борту. ФАН не удалось дозвониться до Хайруллина и его помощников.