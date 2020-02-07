Националисты в Кишиневе, или Кто заставил «прорусского мэра» поставить на бандеровца

Постоянный автор и эксперт Федерального агентства новостей, президент Фонда защиты национальных ценностей, журналист Александр Малькевич является персоной нон-грата не только в США, но и в… Молдавии, откуда он был депортирован в мае прошлого года — так и не довелось ему ни разу там побывать…

В связи с чем он начал работу над документальным циклом «17 мгновений молдавской весны» — так как в режиме реального времени параллельно с публикациями нашего «сериала» власть той весной в Молдавии поменялась.

Помогали же ему в работе… сами местные жители, присылающие (до сих пор) материалы непосредственно автору в личные сообщения в мессенджере Telegram. По сути, на наших глазах живет (и развивается) беспрецедентный проект в новейшей медиаистории: создание расследования руками самих читателей с помощью современных каналов коммуникации.

И тема не затухает, есть о чем писать: практически все российские СМИ оставили без внимания жуткий скандал, который разразился в руководстве молдавской столицы. Такая, знаете ли, тема с «душком».

Вынужден рассказать.

Но сначала напомню, что по итогам второго тура выборов 3 ноября Кишинев возглавил… социалист Ион Чебан, набравший около 53% голосов. Впервые за два десятилетия градоначальником молдавской столицы стал левый политик. И — сподвижник президента страны Игоря Додона.

Тем удивительнее было то, что Чебан, который хоть и вышел из правящей сегодня в Молдавии Партии социалистов, но, естественно, остался верен ее идеалам, вдруг привел всех в недоумение и шок. Потому что пролоббировал назначение на ответственную должность в муниципалитете некоего Михаила Багаса, откровенного пробандеровца.

Багас вышел на работу за 1000 долларов в месяц (средняя зарплата по Молдавии вполовину меньше, а уж как мизерно получают коммунальщики в Кишиневе — уму непостижимо) заместителем по маркетингу директора предприятия, отвечающего за вывоз мусора.

Мэра Кишинева не смутил тот факт, что Багас знаменит своими крайне нелицеприятными и оскорбительными высказываниями в его, Иона Чебана, адрес, а также в адрес президента страны, неформального лидера Партии социалистов Игоря Додона.

Багас начинал свою политическую, с позволения сказать, карьеру с Либеральной партии, всегда выступавшей за антироссийскую политику, борьбу с советским прошлым, ликвидацию молдавской государственности и присоединение Молдавии к Румынии. И это при том, что социалисты, в том числе и Чебан, всегда придерживались идей укрепления суверенитета и независимости Молдавии, развития партнерских отношений с Россией и сохранения общего исторического наследия обеих стран.

Позже Багас перебежал в Демократическую партию и вовсю агитировал за ее тогдашнего лидера Владимира Плахотнюка, фигуранта немалого числа уголовных дел в России, Молдавии и других странах, а также главного виновника кражи «миллиарда» из Молдавии. Именно социалисты вместе с блоком АКУМ в июне 2019 года скинули режим Плахотнюка и сформировали новое правительство.

Но и это еще не все.

В 2014 году, когда в Киеве произошел Майдан, Михаил Багас, этнический украинец, включился в диванную войну против России, называя последними словами и источая угрозы в адрес всех, кто поддерживал возвращение Крыма в Россию, борьбу ДНР и ЛНР за право жить и говорить на русском языке, а также называл «копченой сотней» погибших в Доме профсоюзов в Одессе.

Также Багас проводил ряд малочисленных митингов антироссийского характера, в том числе и оскорблял российского лидера у американского посольства (не хочу цитировать мат).

У этого субъекта есть многочисленный паблик в Facebook под названием «Город без маршруток». Идея паблика — помощь водителей пешеходам и друг другу — подвезти куда-нибудь по дороге, подсказать что-нибудь, помочь и т.д. После того, как Багас завел свою бандеровскую шарманку, стал фотографироваться в одежде с эмблемами пронацистских организаций, зиговать и т.д., многие участники группы удалились и вовсе порвали с ним контакты.

Стоит добавить, что должность ответственного по маркетингу на мусороутилизирующем предприятии была придумана специально для Багаса.

За какие заслуги, до сих пор неизвестно, и сам Ион Чебан по существу никак не комментировал причины этого назначения, особенно на фоне своих постоянных визитов в Москву, Петербург и Минск «для обмена опытом».

Интересно, встречавшиеся с молдавским мэром представители муниципалитетов этих городов, неимоверно пострадавших от гитлеровцев в годы войны, знают, что с разрешения Чебана в муниципалитете Кишинева начал работать откровенный нацист, русофоб и ненавистник нашего общего прошлого?

Остается добавить, что почти все, кто голосовал за Иона Чебана на выборах мэра в конце прошлого года, недоумевают от подобного назначения, так как свой голос за нынешнего градоначальника отдали практически все коренные кишиневцы, в том числе русские и русскоязычные горожане, для которых все то, что вытворяет Багас, — личное оскорбление.

Конечно, у истории есть (относительно) счастливый конец.

Через несколько дней после назначения Багаса на новую должность было заявлено, что ему «объявлен испытательный срок». Все это напоминало попытку отыграть события назад.

В итоге все закончилось в нынешний четверг, когда при обсуждении итогов испытательного срока муниципальный совет Кишинева принял большинством голосов решение не продлевать Багасу трудовой договор.

Горожане предполагают, что именно всеобщее возмущение стало причиной того, что Багаса «слили».

Но вопросы — и к мэру, и к социалистам в частности — остались. Попытка протащить фашиста в муниципальную власть молдавской столицы — это было что и зачем?..

Первая часть цикла: https://riafan.ru/1180765-moldavskie-pitushki-protiv-rossiiskikh-zhurnalistov-kolonka-aleksandra-malkevicha

Вторая часть цикла: https://riafan.ru/1180896-kak-zakonodatelnye-shory-meshayut-moldavskoi-paskude-vzyat-vlast-kolonka-aleksandra-malkevicha

Третья часть цикла: https://riafan.ru/1181335-moldavskie-kibersoldaty-na-strazhe-rodnogo-obezyannika-kolonka-aleksandra-malkevicha

Четвертая часть цикла: https://riafan.ru/1181420-strashennyi-kuklovod-ili-v-chikh-rukakh-nakhoditsya-moldaviya-kolonka-aleksandra-malkevicha

Пятая часть цикла: https://riafan.ru/1183766-grantoedy-na-strazhe-velikoi-moldavskoi-tainy-kolonka-aleksandra-malkevicha

Шестая часть цикла: https://riafan.ru/1184210-v-evropu-s-chuzhim-pasportom-ili-velikorumynskie-ponty-moldavskikh-patriotov-kolonka-aleksandra-malkevicha

Седьмая часть цикла: https://riafan.ru/1184751-velikie-moldavskie-okkupanty-to-li-my-ikh-to-li-oni-ukrainu-kolonka-aleksandra-malkevicha

Восьмая часть цикла: https://riafan.ru/1185305-karer-i-karera-plemyannika-plakhotnyuka-kto-otpravit-oligarkha-po-etapu-kolonka-aleksandra-malkevicha

Девятая часть цикла: https://riafan.ru/1185772-v-moldavii-perevorot-a-my-preduprezhdali-kolonka-aleksandra-malkevicha

Десятая часть цикла: https://riafan.ru/1185743-v-moldavii-perevorot-syadut-vse-ili-s-odnoi-storony-ili-s-drugoi-kolonka-aleksandra-malkevicha

Одиннадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1186383-s-kem-spal-igor-dodon-ili-zheleznye-ponty-staroi-vlasti-v-moldavii-kolonka-aleksandra-malkevicha

Двенадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1189313-za-lupu-ne-spryacheshsya-usatyi-moldavskii-chekist-nakazhet-plokhisha-kolonka-aleksandra-malkevicha

Тринадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1189609-moldavskie-demokraty-pytalis-stat-bolshimi-kak-tramp-no-ne-sdyuzhili-kolonka-aleksandra-malkevicha

Четырнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1190561-demokrat-narkobaron-i-ego-sudi-kto-pomogal-plakhotnyuku-nasilovat-konstituciyu-moldavii-kolonka-aleksandra-malkevicha

Пятнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1191013-za-zdravie-oligarkhov-pil-moldavskii-volokita-kak-v-kishineve-oskvernyali-pushkina-kolonka-aleksandra-malkevicha

Шестнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1192768-amerikanskie-igry-na-moldavskom-stadione-priz-golova-oligarkha-kolonka-aleksandra-malkevicha

Семнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1193052-sportsmeny-kurilshiki-na-strazhe-demokraticheskoi-narkoty-namestnika-moldavii-kolonka-aleksandra-malkevicha

Восемнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1193348-chastnyi-sud-i-zhilishnye-chastnosti-chem-platili-slugam-moldavskie-oligarkhi-kolonka-aleksandra-malkevicha

Девятнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1194613-lezhavshii-doma-u-muzha-zhasmin-premer-moldavii-sel-kolonka-aleksandra-malkevicha

Двадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1205697-moldavskii-beg-s-prepyatstviyami-s-dengami-iz-strany-i-ot-shoigu-kolonka-aleksandra-malkevicha

Двадцать первая часть цикла: https://riafan.ru/1209207-v-moldavii-voruyut-novyi-milliard-a-na-rasskazyvayushikh-ob-etom-zhurnalistov-davyat

Двадцать вторая часть цикла: https://riafan.ru/1220751-ege-gei-t-ili-kto-shamanit-na-vyborakh-v-moldavii-kolonka-aleksandra-malkevicha

Двадцать третья часть цикла: https://riafan.ru/1224174-k-moldavaninu-s-koshkoi-edet-neotlozhka-ili-kogda-v-kishineve-razvalitsya-pravyashaya-koaliciya

Двадцать четвертая часть цикла: https://riafan.ru/1227095-novye-sokrovisha-moldavskikh-piratov-ili-skolko-mozhno-raspilit-na-basketbole