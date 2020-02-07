Волочкова объяснила Готье, как рассмотреть красоту российских мужчин

Москва, 7 февраля. Французский модельер Жан-Поль Готье во время визита в Москву восхитился красотой российских женщин, но добавил, что о моделях-мужчинах такого сказать нельзя. Балерина Анастасия Волочкова ответила на заявление модельера.

В эфире программы «Модный приговор» на Первом канале кутюрье отметил, что все российские манекенщицы — красавицы, а симпатичных моделей-мужчин он не встречал. При этом он добавил, что всего в двух странах мира можно встретить настоящих красавиц — это Россия и Бразилия.

Ведущий программы Александр Васильев согласился с дизайнером, связав это с «плохим генофондом». Телеведущий Дмитрий Нагиев отметил, что красота российских мужчин ― это симбиоз ума, воспитанности, такта и чувства юмора.

Волочкова, комментируя слова Готье, согласилась с Нагиевым. При этом балерина добавила, что модельер просто не смог рассмотреть русских мужчин.

«На самом деле Дмитрий Нагиев абсолютно прав, он для меня сам является эталоном мужчины. Жан-Поль Готье, который является одним из моих любимых дизайнеров, может быть, просто не рассмотрел этих русских мужчин, настоящих», ― заявила Волочкова в комментарии газете «Взгляд».

Волочкова считает, что Готье нужно было выйти за пределы «Останкино». Именно там встречаются самые лучшие и красивые мужчины, уверена балерина. Волочкова добавила, что красота мужчины измеряется поступками, благородством, умом, отношением к женщине и умении сделать ради нее все что угодно.

Ранее сообщалось, что в Москве Готье заявил о готовности сотрудничать с российской поп-исполнительницей Ольгой Бузовой. Ведущая телепроекта «Дом 2» объявила журналистам, что она станет первым российским артистом, с кем будет работать и кому будет создавать образы популярный гранд-кутюрье.