Пенсионерка в Екатеринбурге закрыла дорогу автобусу, везущему китайцев на карантин

Екатеринбург, 7 февраля. Жительница Екатеринбурга закрыла собой дорогу автобусу с китайцами, которых отправили на карантин в местный санаторий.

Все пассажиры и водитель автобуса были в медицинских масках. Рядом с проезжающим автобусом, который направлялся в санаторий «Бодрость», находились журналисты.

«Топчи — я не пущу», — сказала пенсионерка, ее слова передает телеканал «360».

По ее словам, она недавно узнала о приезде граждан Китая. Охранник помешал пенсионерке, он попытался отвести ее в сторону. Женщина попросила, чтобы ее не тащили и заявила, что «все равно не пустит» автобус.

Она добавила, что здесь живут ее внуки, коронавирус может распространиться по Свердловской области.

Санаторий «Бодрость» находится в Екатеринбурге рядом с районом Эльмаш. Перед приездом иностранцев из санатория выселили более 80 постояльцев. Администрация пообещала вернуть деньги отдыхающим.

Напомним, что 5 февраля из Ухани в Россию вернулись 144 человека, большинство из них россияне. Их разместили в одном из санаториев Тюмени. Люди находятся под наблюдением медиков.

Новый вид пневмонии появился в Китае в конце декабря прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончался 641 человек, 1564 человека выздоровели, в тяжелом состоянии находятся более 4 200 тысяч человек, инфицированы более 31 000 человек.