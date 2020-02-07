Волочкова поделилась радостным известием о рождении ребенка

Москва, 7 февраля. Известная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась радостным известием в соцсетях. Танцовщица заявила, что у ее домработницы Лолы и ее мужа Рустама появился ребенок. Она поздравила пару с пополнением в семье и пообещала лично забрать свою подругу из роддома, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Лолочка и Рустам! С днем рождения сына! Вы так этого ждали! Третий ребенок. Поздравляем! Ждем дома! Я сама приеду на выписку», — пишет артистка в Instagram.

Волочкова записала видеообращение, в котором заявила, что все они — одна большая семья, пишет «Утро.ру».

Ранее сообщалось, что балерина перенесла свою свадьбу с загадочным «Мистером М». Первоначально Волочкова планировала устроить торжества 20 октября, однако впоследствии решила устроить мероприятие на 10 дней раньше — 10 октября. По словам Волочковой, тамадой на свадьбе будет ее близкая подруга — радиоведущая и актриса Алла Довлатова.

Балерина подчеркнула, что хотела бы пышную свадьбу, как было в 2007 году, когда она выходила замуж за бизнесмена Игоря Вдовина, но настаивать на этом не будет. По признаю балерины, самое главное, чтобы были «честные отношения».

О том, что у Волочковой есть возлюбленный, стало известно уже давно, однако артистка по личному желанию или по просьбе своего кавалера до сих пор не раскрыла его имени. Интернет-пользователи отметили, что перемены в личной жизни положительно сказались на балерине. Она изменила свой имидж и стала выглядеть намного счастливее и жизнерадостнее, чем раньше.