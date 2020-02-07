Патрушев заявил, что политика США в других странах ведет к хаосу и войнам

Москва, 7 февраля. США обманом и силой вмешиваются в дела Венесуэлы и под видом урегулирования пытаются свергнуть правительство законного президента этой страны Николаса Мадуро, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ответ на намерения Вашингтона и венесуэльской оппозиции «удвоить усилия» по смене режима в республике.

Патрушев заявил, что такие действия Белого дома просто неприемлемы. Он отметил, что восстановить мир и согласие в Венесуэле невозможно силой, обманом и без воли народа.

Глава Совбеза также напомнил, что оппозиционного лидера Хуана Гуайдо никто не избирал и события 2019 года показали, что венесуэльцы выступают как раз за законного президента Мадуро.

«Заявления американской стороны — не что иное, как попытка подбодрить антиправительственные силы на фоне низкого рейтинга их лидера и укрепления позиций легитимных властей», — убежден он.

По словам Патрушева, в принципе США уже никого не удивляют такими открытыми призывами к свержению режимов в странах, которые проводят неудобный для американцев курс.

«Они (призывы) уже давно стали характерной чертой внешней политики США. К чему приводит такая политика известно — к хаосу в целых регионах мира, войнам и развалу государств», — заключил он.

Как сообщала ранее «Газета.ру», 6 февраля глава Госдепа США Майкл Помпео и Гуайдо провели встречу в Вашингтоне и договорились, что удвоят усилия по отстранению от власти Мадуро, а также на «восстановление демократии, экономического процветания и достоинства народа Венесуэлы».