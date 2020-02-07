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Путин и Лукашенко сыграли в хоккей в Сочи

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Путин и Лукашенко сыграли в хоккей в Сочи

Сочи, 7 февраля. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сделали перерыв в переговорах и сыграли в хоккей.

Отметим, что лидеры стран играют за одну команду. После матча к переговорам присоединятся члены делегаций. 

Первую часть переговоров Путин и Лукашенко уже провели тет-а-тет. Обсудить успели огромное количество вопросов, в том числе и политику некоторых стран, ранее входивших в состав СССР. Главной темой, конечно, являются поставки российских энергоносителей в Белоруссию.

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