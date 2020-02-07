Восемь лучших в мире фрегатов-ракетоносцев могут появиться в ВМФ России уже к 2027 году

Закладка двух новейших фрегатов с управляемым ракетным оружием (УРО) проекта 22350 на судостроительном заводе «Северная верфь» состоится до конца 2020 года. Федеральное агентство новостей напоминает читателям о непростой истории создания этих кораблей.

В целях борьбы с дефицитом

Не секрет, что едва ли не самым проблемным местом современного ВМФ РФ является вопрос обновления группировки надводных кораблей дальней морской зоны. Причины этого вполне понятны. В 1990-е хроническое недофинансирование, утеря компетенций, а также разрыв производственных цепочек и хозяйственных связей нанесли флоту и судостроительной промышленности России едва ли не нокаутирующий удар.

Крейсера, эсминцы, большие противолодочные корабли и сторожевики, числившиеся к моменту распада Советского Союза в составе ВМФ СССР, после 1991 года массово списывались. Замены отправленным «на патефонные иголки» кораблям не было. На флотах образовался явный дефицит остававшихся в строю крупных надводных кораблей. С учетом этого решение командования ВМФ России в начале 2000-х приступить к созданию многоцелевых фрегатов дальней морской зоны абсолютно нового проекта являлось хоть и изрядно запоздавшим, но более чем логичным.

Конструкция будущего фрегата должна была вобрать в себя все лучшее, что мог предложить флоту ОПК России: стелс-технологии, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, гидроакустический комплекс «Заря-3» с буксируемой гидроакустической станцией «Виньетка-М», 130-мм универсальную автоматическую артустановку А-192 «Армат», 16 установок вертикального пуска универсального корабельного стрельбового комплекса (они позволяют использовать противокорабельные «Ониксы», перспективные гиперзвуковые ПКР и ракеты семейства «Калибр»), малогабаритный противолодочный комплекс «Пакет-НК», 30-мм зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «Палаш», ЗРК «Полимент-Редут» и многое другое.

Всего в проект нового фрегата предполагалось внедрить более двух десятков новейших отечественных разработок в области техники и вооружения. Это было и плюсом нового корабля, и минусом. Многоцелевой «новичок» дальней морской зоны по ТТХ убедительно перекрывал свои иностранные аналоги. В то же время всем было ясно, что стремление насытить проект столь большим количеством новинок должно было не лучшим образом сказаться на сроках постройки и ввода в строй корабля.

Эскизный проект будущего фрегата УРО проекта 22350 был разработан в Северном проектно-конструкторском бюро и утвержден командованием ВМФ России в июне 2003 года. Однако из-за того, что строительство этого корабля не было включено в Гособоронзаказ, тендер объявили лишь в апреле 2005 года. В итоге заказ на постройку головного фрегата проекта 22350, получившего название «Адмирал флота Советского Союза Горшков», достался «Северной верфи».

Постройка головного фрегата проекта 22350 стартовала 1 февраля 2006 года. «Горшков» стал первым крупным надводным боевым кораблем, заложенным на верфях России после распада СССР. Это обстоятельство вкупе с абсолютно новым проектом фрегата, насыщенным массой новейших систем, узлов и агрегатов, не позволяло надеяться на быстрый ввод «Горшкова» в строй. Поэтому командование ВМФ объявило, что «Горшков» поднимет Андреевский флаг в 2012 году, не раньше.

Заявленный шестилетний цикл постройки/ввода в строй боевого корабля с полным водоизмещением 5400 тонн вызвал на тот момент удивление у многих отечественных аналитиков. В конце концов, у американцев начале 1980-х постройка и ввод в строй головного крейсера УРО типа Ticonderoga — куда более крупного, чем «Горшков» (полное водоизмещение крейсера — 9800 т) — заняли всего три года!

Последующие события показали, что патриотические заявления — это одно, а суровая реальность — совсем другое. ОПК России, только начинавший восстанавливаться после 1990-х, уложиться даже в шестилетний цикл постройки и ввода в строй головного фрегата проекта 22350 не смог. Но в 2006 году об этом еще никто не подозревал, и командование ВМФ озвучивало радужные планы постройки до 20 фрегатов проекта 22350 за ближайшие 15–20 лет.

В целях сокращения сроков постройки и ввода в строй новейших фрегатов их предполагалось оснащать силовыми установками производства украинского предприятия «Зоря-Машпроект», так как на территории РФ после развала СССР отсутствовало налаженное производство газотурбинных установок для боевых кораблей.

Через тернии к заказчику

Несмотря на все приложенные ОПК России усилия, постройка «Горшкова» шла крайне медленно. Одновременно росла стоимость постройки фрегата. Это вынудило командование ВМФ отказаться от идеи немедленного заказа промышленности крупной серии таких кораблей, хотя разговоры о том, что ОПК «вот-вот» приступит к постройке минимум дюжины «систершипов» «Горшкова», продолжались.

На деле «Северная верфь» в 2009 году заложила лишь еще один «22350-й» — второй по счету и первый серийный фрегат, с обещанием ввести его в строй в 2012 году. Этот корабль получил название «Адмирал флота Касатонов», и его постройка быстротой, а также дешевизной тоже не блистала. Причины были вполне объективными. А-192 и прочие новейшие системы новых фрегатов требовали доводки. Лечение «детских болезней» техники приводило к незапланированным тратам времени и денег.

В сложившейся ситуации командование ВМФ в 2011 году решило параллельно с продолжением постройки «Горшкова» и «Касатонова» приступить к постройке «эконом»-фрегатов проекта 11356. Те уступали фрегатам проекта 22350 как по размерам, так и по ТТХ, но зато были дешевле, да и построить их можно было куда быстрее.

На закладку следующей пары «22350-х» командование ВМФ решилось лишь после спуска на воду 29 октября 2010 года «Горшкова» — в состоянии 40%-ной готовности. 1 февраля 2012 года на «Северной верфи» был заложен «Адмирал Головко», а 14 ноября 2013 года — «Адмирал флота Советского Союза Исаков».

Дальше ахнул «Евромайдан», за которым последовал разрыв военно-технического сотрудничества Украины с РФ. К этому моменту «Горшков» и «Касатонов» успели получить украинские газотурбинные установки, однако от дальнейших поставок России ГТУ украинцы отказались. России пришлось срочно возрождать производство корабельных ГТУ на своей территории, что автоматически означало увеличение сроков постройки «Головко» и «Исакова».

18 ноября 2014 года «Адмирал Горшков» наконец-то вышел на ходовые испытания. Ура? Не тут-то было. Первые же «круизы» новейшего фрегата привели к сбоям в работе его узлов и агрегатов — вновь дала о себе знать перенасыщенность инновациями проекта 22350. Выполнение «Горшковым» программы испытаний выглядело так, словно фрегат принимал участие в затяжной военной кампании:

— вышла из строя артустановка А-192М «Армат» — артустановка отремонтирована и доработана;

— вышла из строя турбина — турбина отремонтирована;

— поломался маршевый дизель — дизель отремонтирован;

— не работает ЗРК «Полимент-Редут»…

«Полимент-Редут» пришлось доводить до работоспособного состояния не просто долго, а очень долго. Поскольку без данного ЗРК фрегаты проекта 22350 лишались эффективного «зонтика» ПВО над головой, в строительстве «Касатонова», «Головко» и «Исакова» включился новый тормоз.

При этом на официальном уровне командование ВМФ излучало оптимизм. Пока экипаж «Горшкова» и разработчики ЗРК бились с «Полимент-Редутом», 12 декабря 2014 года главнокомандующий ВМФ России адмирал Виктор Чирков сообщил, что Военно-морской флот в ближайшее время рассчитывает получить 15 фрегатов проекта 22350 и их глубоко модифицированных собратьев проекта 22350М.

«Данные корабли составят основу корабельных группировок ВМФ в Арктической зоне, Атлантике и Средиземном море», — добавил Чирков.

Просочившиеся в СМИ слухи о возможных ТТХ фрегатов проекта 22350М впечатляли: водоизмещение — до 7000 тонн, 48 установок вертикального пуска универсального корабельного стрельбового комплекса, до 100 ЗУР комплекса «Полимент-Редут». С такими параметрами фрегаты почти дотягивали до ТТХ современных иностранных эсминцев УРО, а кое в чем их и перекрывали.

Ну теперь-то ура? Не тут-то было. Пока ЗУР «Полимента-Редута» на «Горшкове» летали не так и не туда, а российские предприятия не освоили производство корабельных ГТУ, грезить о фрегатах проекта 22350М было преждевременно.

Решить основные проблемы с «Полимент-Редутом» удалось к лету 2018 года.

26 июля 2018 года Государственной комиссией под председательством капитана 1-го ранга Виктора Иванова наконец-то был подписан приемный акт государственных испытаний «Горшкова», а 28 июля на фрегате был поднят Андреевский флаг. При этом лишь 8 февраля 2019 года новый главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев заявил о завершении государственных испытаний зенитного ракетного комплекса «Полимент-Редут». То есть «шлифовка» ЗРК продолжалась даже после официальной передачи головного проекта 22350 заказчику. Но все хорошо, что хорошо кончается, и несговорчивый ЗРК наконец-то заработал как надо.

Теперь с чистой совестью можно было форсировать достройку головного фрегата «Касатонова», спущенного на воду в конце 2014 года и дожидавшегося окончания испытаний, а также «Головко» и «Исакова», силовые установки для которых уже был готов поставлять российский ОПК.

Дело пошло!

21 апреля 2019 года новенький «Касатонов» вышел в море для проведения заводских ходовых испытаний. А 23 апреля на «Северной верфи» по несколько доработанному проекту 22350 (24 установок вертикального пуска универсального корабельного стрельбового комплекса вместо 16) были заложены пятый и шестой фрегаты — «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов». Сдача их флоту планируется соответственно на 2024 и 2025 годы.

3 февраля 2020 года «Касатонов» успешно отстрелялся в полигоне из «Полимента-Редута», чем доказал свою готовность к передаче заказчику. 5 февраля стало известно, что первый фрегат проекта 22359 с главной энергетической установкой отечественного производства «Головко» будет спущен на воду до 1 июля.

В общем, дело пошло. Ну, а 6 февраля, как мы уже указывали, стало известно о том, что до конца 2020 года на «Северной верфи» состоится закладка еще двух фрегата УРО проекта 22350. Как и «Амелько» с «Чичаговым», они будут нести усиленный комплекс ударного вооружения.

Таким образом, можно надеяться, что до конца 2027 года в составе ВМФ России будут находиться уже 8 новых фрегатов УРО проекта 22350. Добавим — фрегатов, которые иностранные аналитики признают лучшими кораблями в своем классе. Конечно, эта «великолепная восьмерка» не позволит полностью справиться с дефицитом надводных кораблей дальней морской зоны, до сих пор сохраняющимся в ВМФ России. Но 8 «Горшковых» способны заметно снизить остроту этой проблемы.

Попутно наш ОПК наберется опыта серийной постройки крупных надводных кораблей, а моряки получат возможность укомплектовать этими современными и однотипными (что очень важно!) кораблями свои изрядно «обескровленные» после распада СССР надводные соединения. Одновременно появится возможность заняться запуском в серийное производство фрегатов проекта 22350М с вводом в строй головного корабля сразу после передачи ВМФ последнего из восьмерки «22350-х».

Ну, а дальше, в первом приближении обеспечив ВМФ надводными кораблями дальней морской зоны, можно будет подумать и о пополнении надводных соединений наших флотов чем-то покрупнее, чем фрегаты проекта 22350М. Например, эсминцами (де-факто — крейсерами) УРО, чей проект фигурирует в СМИ под шифром «Лидер», и авианосцами.