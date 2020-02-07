Гусева заинтриговала фанатов фото в сорочке

Москва, 7 февраля. Заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева поделилась с фанатами интригующим снимком со съемок нового фильма.

Актриса, получившая широкую известность благодаря роли супруги Саши Белого из «Бригады», опубликовала в Instagram фотографию, на которой в сорочке крутит бигуди перед зеркалом в советской ванной. Снимок Гусева никак не прокомментировала, лишь поставила пару хэштегов.

Обстановка на фотографии и наряд актрисы вызвали у ее подписчиков множество вопросов. Интернет-пользователи поинтересовались, в работе над какой картиной Гусева принимает участие.

Артистка любезно ответила на вопросы поклонников. По ее словам, называться фильм будет «Разбитое зеркало».

«Новый, снимаем сейчас», — добавила она.

Фанаты отметили, что Гусевой невероятно идет этот образ из 70-х. Звезду они назвали шикарной и очень талантливой красавицей и пожелали ей успехов.

Ранее Гусева поразила поклонников непривычным нарядом, который выбрала для концерта, посвященного творчеству Владимира Высоцкого. На сцену 43-летняя актриса вышла в жакете, колготках в сетку и без юбки, тем самым продемонстрировав зрителям отличную фигуру. Некоторые подписчики в шутку предположили, что одна из составляющих костюма попросту пропала перед выходом артистки.