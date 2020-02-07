Бузова подарит любовь зрителям брянского цирка

Москва, 7 февраля. Телеведущая и певица Ольга Бузова записала видеообращение к брянским поклонникам. В своем обращении Бузова заявила, что ждет встречи с жителями Брянска, а также пообещала подарить им свою «музыку творчество и любовь».

«Брянск, я еду к вам, 14 февраля мы проведем вместе. Буду дарить вам свою музыку, свое творчество и свою любовь», — сказала певица.

Выступление Бузовой состоится в брянском цирке. К настоящему моменту раскуплены самые дорогие билет на предстоящий концерт певицы.

Стоит отметить, что 1 февраля Бузова выступила на корпоративе в Ростове-на-Дону. Выступление певицы должно было стать изюминкой вечера, однако слушатели оказались недовольны концертом Бузовой.

Менеджеры певицы потребовали от организаторов корпоратива раздать гостям цветы, которые они должны были дарить Бузовой в ходе концерта. Кроме того, певица потребовала, чтобы на корпоратив ее привезли на дорогом люксовом автомобиле Mercedes-Maybach.

Позднее гости мероприятия пожаловались, что Бузова выступала под фонограмму. Слушатели были огорчены тем, что на корпоратив позвали именно Бузову. По их словам, на деньги, которые Бузова взяла в качестве гонорара за свое выступление, можно было пригласить более талантливого исполнителя.