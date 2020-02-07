Мэрия Львова отказалась передать России останки советского разведчика

Львов, 7 февраля. Мэрия украинского города Львов ответила отказом на просьбу передать останки советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что вопрос о возвращении останков Кузнецова будет рассмотрен горсоветом только после того, как на Украину вернуться задержанные в РФ украинцы. Садовый считает, что вопрос о возвращении останков советского разведчика должен решаться на уровне МИД, Службы безопасности Украины (СБУ) и главы государства Владимира Зеленского.

«Я бы хотел, чтобы этот вопрос рассматривался в рамках государственной политики», ― приводит слова мэра Львова интернет-издание «Захид.нет».

Разведчик Николай Кузнецов в годы Великой Отечественной войны был заброшен в тыл немцев в район украинского города Ровно. Под видом обер-лейтенанта Пауля Зиберта советский разведчик добывал информацию, представлявшую исключительную ценность для советского руководства. Кузнецов погиб в 1944 году в бою против украинских националистов. За мужество и героизм Кузнецов посмертно получил звание героя Советского Союза.

Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами 7 сентября по формуле «35 на 35». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к обмену задержанными с Киевом по формуле «всех на всех». На самолете с главным редактором РИА Новости Украина Кириллом Вышинским и другими участниками договоренности прибыли и граждане РФ, обвинявшиеся на Украине якобы в терроризме, шпионаже, государственной измене и других преступлениях. На Украину отправили кинорежиссера Олега Сенцова, в 2015 году приговоренного в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в терроризме.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этот обмен стал результатом политической воли и системной кропотливой работы. Она назвала его «очень важным шагом». Президент РФ Владимир Путин не исключил, что акция может помочь нормализации двусторонних отношений между Москвой и Киевом.