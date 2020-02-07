Адвокат Жорин назвал главной проблемой Глушакова плохих советчиков

Москва, 7 февраля. Известный российский юрист Сергей Жорин, комментируя решение Никулинского суда Москвы по иску футболиста Дениса Глушакова заявил, что главная проблема спортсмена — в тех, кто всегда дает ему плохие советы.

Сергей Жорин, адвокат бывшей жены полузащитника клуба «Ахмат» (Грозный) Дениса Глушакова Дарьи, в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей сказал, что лично он и его коллеги по этому делу не удивлены вынесенным в пятницу вердиктом.

«Когда все это только началось, мы подготовили свою позицию, но уже изначально было понятно, что все несерьезно, — признался Жорин. — Видимо, там ему кто-то чего-то насоветовал... Но вообще в этом деле (Глушаков) последовательно садится в лужу. Из раза в раз...»

Юриста, например, удивляет сумма претензий футболиста к своей бывшей супруге. Тот требовал взыскать с нее 204 миллиона рублей — 201 за убытки во время развода, два — за распространение слухов и еще один миллион — в качестве компенсации морального вреда.

«Почему именно столько, — задался вопросом собеседник ФАН. — Он, получается, четко все просчитал, насколько пострадал, — вплоть до копейки. Но в этом иске прослеживается такая причинно-следственная связь. Он почему-то считает, что его выгнали из «Спартака» (как раз) из-за того скандала».

При этом по словам Жорина, в иске один абзац противоречит другому. Так, в одном указывается, что Глушаков был в бане не с некой девушкой, а с партнерами по команде (тогда еще «Спартака»).

«А в следующем абзаце он уже хочет компенсацию морального вреда за вмешательство в свою личную жизнь, — удивляется юрист. — То есть либо все-таки он был с девушкой, и это его личная жизнь, либо с командой, и это его профессиональная деятельность».

Защитник Дарьи уверен, что главная проблема ее бывшего мужа — в его советчиках.

«Потому что каждый совет в этой истории плохой, — подчеркнул Жорин. — Начиная с того, что он пытался перетянуть дело в Миллерово (родной город Глушакова, что в Ростовской области. — Прим. ФАН). Еще он пытался забрать детей, и чтобы Дарья платила ему алименты. Ну, и заканчивая этим нелепым иском, где он (требовал от нее) миллионы-миллиарды».

В заключение адвокат сказал, что футболист и его юристы наверняка будут подавать апелляцию на решение суда: «Это ж как бы «футбол-стайл».

7 февраля Никулинский суд Москвы отказал Денису Глушакову в иске к бывшей жене Дарье в полном объеме. Примечательно, что заседание проходило в закрытом режиме.