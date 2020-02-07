Миро заявила, что Пелагея считает бывшего мужа идиотом

Москва, 7 февраля. Известный блогер Лена Миро обрушилась с критикой на певицу Пелагею (Полина Ханова), которая ранее пожаловалась на травлю в СМИ и соцсетях. Артистка считает, что некие люди устроили информационную атаку, чтобы рассорить ее с бывшим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, и получить «его миллионы».

По словам Миро, из заявления Пелагеи выходит, что все считают ее мужа «клиническим идиотом», который не способен контролировать личные финансы. Более того, сама Пелагея, судя по всему, считает так же.

«В себе ли эта громогласная женщина? Увести человека, которого считает форменным идиотом, из-под контроля жены, затем выйти замуж за дурачка самой, родить от имбицила ребенка, не боясь последствий. Причем Пелагея сама считает идиотом Телегина, а не какие-то злопыхатели», — пишет Миро в «Живом журнале».

Ранее Пелагея заявила в социальных сетях, что уже восемь месяцев не живет с Телегиным. Так она прокомментировала слухи о своем разводе. Она объяснила, что с хоккеистом они уже давно решили разойтись и сделать это без лишнего шума и публичных ссор. При этом певица подчеркнула, что ее мать Светлана Ханова, которую некоторые СМИ называли причиной расставания пары, никакого отношения к этому разводу не имеет.

Пелагея и Телегин поженились в 2016 году. От Ивана певица родила своего первенца — дочку Таисию, в январе девочке исполнилось три года. Пелагея — 33-летняя певица из Новосибирска, которая выступает в жанре фолк-музыки. В ее репертуаре народные песни России, Испании, Португалии, Грузии и других стран.