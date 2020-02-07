Медик кировского госпиталя прокомментировал сообщения об убийстве пациентов

Киров, 7 февраля. Анестезиолог Кировского областного госпиталя для ветеранов войн Сергей Вольф отрицает свою причастность к сообщению на форуме «Двач», автор которого признался, что будучи медиком «убил более десятка беспомощных пациентов». Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

По словам врача, он не писал скандальный пост на сайте. Более того, форма и бейдж, которые автор публикации разместил в обсуждении истории, не соответствуют образцу госпиталя.

«Провели проверку — в момент дежурства Вольфа не было смертей вообще», — подчеркнули в Минздраве Кировской области.

Напомним, что ранее в ведомстве собрали срочное совещание с участием главного врача госпиталя, заместителей министров, чтобы обсудить произошедшее.

Один из пользователей форума «Двач» похвастался, что получает удовольствие от убийства пациентов. История не показалась юзерам убедительной, они назвали сочинителя фантазером. Тогда автор поста в деталях рассказал, как причиняет боль пациентам. Комментаторы продолжили сомневаться в словах пользователя, ведь такое большое количество смертей в госпитале попросту не могло не насторожить.