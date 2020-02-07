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В ДНР обвинили Зеленского в губительной социальной реформе, которая сократит население

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В ДНР обвинили Зеленского в губительной социальной реформе, которая сократит население

Губительная реформа здравоохранения делает медицину непозволительной роскошью для большей части населения Украины. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявила депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Марина Жейнова.

Реформа на повышение

На Украине полным ходом продолжается реформирование системы финансирования социальных услуг. Так, 5 февраля украинское правительство утвердило проект постановления «Некоторые вопросы совершенствования реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году» с изменениями. Документ был размещен на портале Минздрава для общественного обсуждения.

Украинские эксперты, в свою очередь, утверждают, что изменения не окажутся существенными. Они не будут касаться опубликованных ранее тарифов на медицинские услуги, лишь некоторых формул расчета, без изменения общей суммы.

В ДНР обвинили Зеленского в губительной социальной реформе, которая сократит население

Однако некоторые тарифы все же изменились. Так, например, значительно подорожали услуги по оказанию помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях. С 26 087,72 до 29 678,86 гривны (более 74 тысяч рублей).

Постановление определяет тарифы и механизмы оплаты медицинских услуг для экстренной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной), паллиативной медицинской помощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, медицинской помощи в связи с беременностью и родами.

Непозволительная роскошь

Как отметила Марина Жейнова, реформа здравоохранения делает медицину непозволительной роскошью для большей части населения Украины. Новый рост тарифов в сфере здравоохранения на Украине вызывает у людей просто страх от того, где им искать деньги на свое лечение.

«Украинские СМИ опубликовали информацию о новых тарифах на некоторые виды лечения, предусмотренных утвержденным кабинетом министров проектом постановления. Например, тариф по оказанию помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях вырос с 26 087,72 гривны до 29 678,86 гривны, тариф по оказанию помощи при остром инфаркте миокарда в стационарных условиях — 16 001, 43 гривны (более 40 тысяч рублей. — Прим. ФАН). Отмечу, что тарифы не учитывают стоимости лекарств», — пояснила Марина Жейнова.

В ДНР обвинили Зеленского в губительной социальной реформе, которая сократит население

По мнению депутата Нарсовета ДНР, даже с учетом медицинского страхования и прочих социальных льгот такая социальная политика команды президента Владимира Зеленского приведет только к одному — сокращению количества населения Украины.

«Президент и его команда выполняют заказ своих западных кураторов, и уничтожение системы бесплатной медицины является одной из поставленных задач. Поэтому болеть на Украине при президенте Зеленском — себе дороже», — заключила Марина Жейнова.

Ранее оппозиционный украинский политик Алексей Албу заявил, что разочарование президентом Украины Владимиром Зеленским растет, пусть еще и не достигло критической отметки. Он может повторить судьбу Виктора Януковича. Противоречия, существующие в украинском обществе, никуда не делись. Их огромное множество, и они продолжают обостряться.

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