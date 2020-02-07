В ДНР обвинили Зеленского в губительной социальной реформе, которая сократит население

Губительная реформа здравоохранения делает медицину непозволительной роскошью для большей части населения Украины. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявила депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Марина Жейнова.

Реформа на повышение

На Украине полным ходом продолжается реформирование системы финансирования социальных услуг. Так, 5 февраля украинское правительство утвердило проект постановления «Некоторые вопросы совершенствования реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году» с изменениями. Документ был размещен на портале Минздрава для общественного обсуждения.

Украинские эксперты, в свою очередь, утверждают, что изменения не окажутся существенными. Они не будут касаться опубликованных ранее тарифов на медицинские услуги, лишь некоторых формул расчета, без изменения общей суммы.

Однако некоторые тарифы все же изменились. Так, например, значительно подорожали услуги по оказанию помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях. С 26 087,72 до 29 678,86 гривны (более 74 тысяч рублей).

Постановление определяет тарифы и механизмы оплаты медицинских услуг для экстренной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной), паллиативной медицинской помощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, медицинской помощи в связи с беременностью и родами.

Непозволительная роскошь

Как отметила Марина Жейнова, реформа здравоохранения делает медицину непозволительной роскошью для большей части населения Украины. Новый рост тарифов в сфере здравоохранения на Украине вызывает у людей просто страх от того, где им искать деньги на свое лечение.

«Украинские СМИ опубликовали информацию о новых тарифах на некоторые виды лечения, предусмотренных утвержденным кабинетом министров проектом постановления. Например, тариф по оказанию помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях вырос с 26 087,72 гривны до 29 678,86 гривны, тариф по оказанию помощи при остром инфаркте миокарда в стационарных условиях — 16 001, 43 гривны (более 40 тысяч рублей. — Прим. ФАН). Отмечу, что тарифы не учитывают стоимости лекарств», — пояснила Марина Жейнова.

По мнению депутата Нарсовета ДНР, даже с учетом медицинского страхования и прочих социальных льгот такая социальная политика команды президента Владимира Зеленского приведет только к одному — сокращению количества населения Украины.

«Президент и его команда выполняют заказ своих западных кураторов, и уничтожение системы бесплатной медицины является одной из поставленных задач. Поэтому болеть на Украине при президенте Зеленском — себе дороже», — заключила Марина Жейнова.

Ранее оппозиционный украинский политик Алексей Албу заявил, что разочарование президентом Украины Владимиром Зеленским растет, пусть еще и не достигло критической отметки. Он может повторить судьбу Виктора Януковича. Противоречия, существующие в украинском обществе, никуда не делись. Их огромное множество, и они продолжают обостряться.