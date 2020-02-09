Сирийская армия прочесывает освобожденный от террористов Серакиб

Дамаск, 9 февраля. Сирийская правительственная армия начинает прочесывать Серакиб в поисках мин-ловушек и самодельных взрывных устройств, которые могли остаться после ухода террористических группировок, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Напомним, что накануне силы сирийской армии вошли в стратегически важный город Серакиб, расположенный на юго-востоке Идлиба. Серакиб является крупнейшим оплотом боевиков на юге региона после Маарат-ан-Нумана и Хан-Шейхуна, которые были освобождены ранее.

Известно, что военные Сирийской арабской армии (САА) вошли в стратегический город Серакиб с северного, восточного, южного и западного направлений, перед этим зачистив от боевиков город Афис, а также селения Ад-Дахабия, Джейдет Талафех к западу от Абу-Духура.

В данный момент сирийская армия проводит тщательный обыск в окрестностях города, где боевики предположительно установили большое количество мин и взрывных устройств.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Серакиб является сердцем восточного Идлиба, в первую очередь из-за своего стратегически удобного местоположения, именно Серакиб соединяет большинство городов провинции друг с другом. К северной части города тянутся Тафтаназ, Банч и Аафс, а на юге находятся Тель-Маридах и Хан-аль-Сабил, на западе — Сана, Хан-аль-Сабил, Найраб.

Контроль над Серакибом позволил сирийской армии отрезать маршруты снабжения, связи и поддержки между джихадистами запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1 и союзными ей формированиями. На настоящий момент незаконные вооруженные группировки потеряли свои последние цитадели в Идлибе

Серакиб являлся отправной точкой для сил сирийской армии по отношению к остальной части Идлиба, включая Сармин и Бенниш, а затем к центру города Идлиб и, следовательно, к окраинам деревень Кафрайя и Аль-Фуа.

1 Организация запрещена на территории РФ.