Рожин назвал причиной сбоя поставок вооружений на Украину внутриполитический кризис в США

Украина требует вернуть 30 миллионов долларов, которые были уплачены США за поставку оружия и техники. Невыполнение обязательств Вашингтона перед Киевом связано с внутриполитическим кризисом в США, который возник в результате расследования дела о коррупции сына американского вице-президента на Украине, считает глава информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

Американский президент Дональд Трамп задержал исполнение порядка шести контрактов на поставку Киеву вооружений. Власти Украины решили потребовать возврата средств за неисполнение военных контрактов, заключенных с США.

Известно, что пять сделок с компаниями из США было отложено на год, а один контракт приостановили более чем на год. При этом от администрации Трампа не последовало комментариев, почему сделки, на одобрение которых требуется около двух месяцев, были заморожены.

Как считает военный эксперт Борис Рожин, проблемы с поставками американских вооружений связаны с внутриполитическим кризисом в США, который также коснулся Украины.

«В США наблюдалась активная политическая борьба вокруг импичмента Дональда Трампа и разоблачения коррупции чиновников администрации Барака Обамы и вице-президента Джо Байдена на Украине. С одной стороны, это привело к угрозам Трампа остановить поставки оружия, а с другой стороны — к разоблачению президента США со стороны демократов», — объяснил Рожин в интервью Федеральному агентству новостей.

При этом, по мнению эксперта, американская помощь имеет большое политическое значение для Украины, но ее потеря не будет критична для Киева.

«Для Украины это больше политическое значение, когда страна может показать, что есть реальная поддержка со стороны США. В текущих условиях это не мешает Украине закупать вооружение в других странах, в той же Турции. Тот факт, что возникли проблемы у Украины с поставками по линии США, говорит о последствиях кризиса внутренней американской политики для взаимоотношений Киева и Вашингтона в военных вопросах. Скорей всего, это временные трудности, и США не откажутся от поставок вооружений на Украину. Однако поставки будут иметь налет внутриполитической борьбы, когда их будут ставить в зависимость от того, насколько Киев будет помогать в вопросах давления на расследование дела младшего Байдена», — отметил собеседник ФАН.

Ранее представители Демократической партии США обвиняли Трампа в том, что хозяин Белого дома пытается шантажировать украинского президента Владимира Зеленского, угрожая лишить его военной помощи, если тот не найдет факты коррупции сына американского политика Джо Байдена на Украине. Демократы даже попытались организовать импичмент, однако их попытки провалились.