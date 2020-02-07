Командующий ВВС Ирана пообещал раскрыть детали ракетного удара по базам США в Ираке

Тегеран, 7 февраля. Вооруженные силы Ирана планируют обнародовать новые подробности ракетного удара по двум военным базам США на территории Ирака. Об этом сообщил командующий ВВС Ирана и Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции генерал Амир Али Хаджизаде.

«Многое остается недосказанным. Мы хотим провести заседание, в ходе которого расскажем больше об этих событиях», — пояснил он.

Генерал также добавил, что при ракетном ударе по военным США, которые дислоцированы на иракской базе «Айн эль-Асад», «американцы получили пощечину в сфере радиоэлектронного противостояния», передает информационное агентство ISNA.

Напомним, 3 января США нанесли ракетный удар в районе Багдада, жертвой которого стал командующий иранским спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Убийство Сулеймани американскими военными стало причиной обострения ситуации на Ближнем Востоке. В ответ на убийство Сулеймани Иран нанес ракетные удары по двум военным базам США на территории Ирака.

В результате иранского удара погибли более 80 американских военнослужащих. Власти США опровергают информацию о жертвах, пытаясь убедить общественность в «чудесном спасении» американских солдат. При этом США отказались от ответных действий на ракетный удар Ирана. По мнению военных экспертов, Тегеран был готов к масштабному противостоянию с Вашингтоном, однако у США нет достаточных сил для боевых действий с Ираном на Ближнем Востоке.