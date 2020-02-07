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Блогер Ида Галич родила сына

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Блогер Ида Галич родила сына

Москва, 7 февраля. Популярная блогер Ида Галич впервые стала мамой, 29-летняя звезда родила мальчика. Об этом рассказал отец Галич Василий в Instagram.

Отец блогера поделился радостной новостью с поклонниками Галич ― он впервые стал дедушкой. Он опубликовал в соцсети поздравление с рождением внука. Своему избраннику Алану Басиеву Галич подарила сына. Имя мальчика пока не раскрывается.

Блогер Ида Галич родила сына

Под записью тут же появились сотни поздравлений. Поклонники Галич пожелали семье здоровья и счастья.

«Поздравляю от всей души вашу семью с таким радостным событием! Желаю вашей семье огромного здоровья, счастья и процветания», ― написала nikulina_ed.

«Здоровья мамочке и малышу», ― добавила gala_borisevich.

«Ураааа!! Я плачу! Поздравляем!» ― призналась vio_vell.

Галич долгое время скрывала, что находится в интересном положении. Однако поклонники заметили ее в перинатальном центре. Тогда Галич пришлось признаться, что она беременна. На видео звезда продемонстрировала округлившийся живот.

Ранее Галич стала героиней нового выпуска ютуб-шоу «Осторожно, Собчак». Блогер рассказала о своем конфликте с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Галич отметила, что она всегда поддерживала Бузову, однако все изменилось после инцидента на одном из публичных мероприятий.

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