Блогер Ида Галич родила сына

Москва, 7 февраля. Популярная блогер Ида Галич впервые стала мамой, 29-летняя звезда родила мальчика. Об этом рассказал отец Галич Василий в Instagram.

Отец блогера поделился радостной новостью с поклонниками Галич ― он впервые стал дедушкой. Он опубликовал в соцсети поздравление с рождением внука. Своему избраннику Алану Басиеву Галич подарила сына. Имя мальчика пока не раскрывается.

Под записью тут же появились сотни поздравлений. Поклонники Галич пожелали семье здоровья и счастья.

«Поздравляю от всей души вашу семью с таким радостным событием! Желаю вашей семье огромного здоровья, счастья и процветания», ― написала nikulina_ed.

«Здоровья мамочке и малышу», ― добавила gala_borisevich.

«Ураааа!! Я плачу! Поздравляем!» ― призналась vio_vell.

Галич долгое время скрывала, что находится в интересном положении. Однако поклонники заметили ее в перинатальном центре. Тогда Галич пришлось признаться, что она беременна. На видео звезда продемонстрировала округлившийся живот.

Ранее Галич стала героиней нового выпуска ютуб-шоу «Осторожно, Собчак». Блогер рассказала о своем конфликте с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Галич отметила, что она всегда поддерживала Бузову, однако все изменилось после инцидента на одном из публичных мероприятий.