Разведенные Штаты Америки: каждый второй брак в США распадается

Многие представляют США как некий «рай на земле», где все счастливы, богаты и любят друг друга. Но очень странно, что в стране якобы всеобщего благополучия и процветания каждый второй брак заканчивается разводом, а выходить замуж (или жениться) три раза считается нормальной практикой.

Среднестатистический американец не видит ничего странного в недолговечности брачных союзов в своей стране. Почему? Да потому что уже второе поколение американцев живут в условиях, когда развод считается не трагедией, а самым обычным эпизодом в отношениях. Считается нормальным, что дети видят своего отца только по выходным. Намного больший резонанс в коллективном сознании американцев вызывают суммы, которые при разводе один супруг отсуживает у другого. Как было сказано в одном знаменитом фильме, «здесь все просто так, кроме денег». Может быть, именно поэтому в США постановление о расторжении брака утверждается в суде каждые 13 секунд. В среднем же ежегодно в США расторгается 2 млн 419 тысяч 196 браков.

Тем не менее, американские статистические бюро рапортуют о неуклонном снижении количества разводов. И в этом нет ничего удивительного, ведь молодые американцы все чаще и чаще предпочитают жить, «не расписываясь», или же в принципе не состоять в постоянных отношениях. Взгляды молодежи на семью зачастую бывают далеки от того, к чему привыкли их родители.

Брак — это не только союз мужчины и женщины, это также и их дети. И в сложившейся ситуации мы можем им только посочувствовать, потому, что каждый третий ребенок в США воспитывается в семье с единственным родителем. Зачастую это бывают многодетные семьи, если речь идет о латиноамериканцах или афроамериканцах. По статистике, вероятность развода людей, которые выросли в неполных семьях, в разы выше, чем у тех, кто в процессе взросления наблюдал, как мужчина и женщина взаимодействуют в браке и сообща справляются с трудностями.

Говоря о разводах, нельзя не упомянуть об однополых браках. Как нам говорит статистика по однополым бракам, резкий всплеск их количества был связан исключительно с легализацией такого типа союзов. Однако после этого начались и разводы однополых супругов. Одним словом, представители ЛГБТ-сообщества статистику не поправили, а только увеличили количество расторгнутых союзов.