Клинцевич поприветствовал предложение Макрона присоединить Европу к новому ДРСМД

Российский сенатор Франц Клинцевич уверен, что миру нужен новый договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением включить европейские страны в новую редакцию договора, касающегося ракет средней и меньшей дальности. Французский лидер отметил огромную значимость своей инициативы, поскольку речь идет о безопасности континента.

«После развала ДРСМД Франция, со своей стороны, хочет, чтобы были запущены расширенные дискуссии, где бы голос Европы был услышан. Европа должна убедиться, что ее интересы будут должным образом учтены в разговорах о новом инструменте, который будет обеспечивать стратегическую безопасность на нашем континенте», — сказал Макрон.

Глава французского государства также добавил, что «если переговоры о более широком договоре возможны, Франция их бы хотела». Предложение президента Франции положительно оценил российский сенатор Франц Клинцевич. По его словам, несколько Европейских стран действительно могут стать участниками ДРСМД, так как они обладают подобным видом вооружений.

«Мне это предложение нравится, потому что оно сразу поставит на место американцев, решивших вернуться к ракетам средней и меньшей дальности. Ведь как было — они сначала восстановили технологии, потом модернизировали ракеты, испытали их, а уже потом, постфактум, обвинив в нарушении договора Россию, вышли из ДРСМД. И, конечно, в этих условиях Европа больше всего заинтересована в участии в новом возможном соглашении, так как угроза глобальной войны может затронуть прежде всего Европу. Для России тоже есть плюсы, потому что мы бы имели прозрачную картину в этом вопросе, так как прекращение действия соглашения наносит большой вред стабильности в регионе», — заявил сенатор в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Руководители европейских стран прекрасно понимают, что после выхода Соединенных Штатов Америки из ДРСМ России для реализации стратегического паритета необходимо создать свои ракеты средней и меньшей дальности. А на эти цели, по словам ряда военных аналитиков, может потребоваться от двух до трех лет.

«И Европу это беспокоит. История повторяется, сейчас обстановка — как в старые добрые времена, как в середине 80-х годов, когда СССР создал несколько новых видов ракет, аналогов которых у американцев не было. США не могли нас догнать технологически, и поэтому пошли на хитрость, заключив с Москвой договор, который ставил такие ракеты под сокращение. Так что очень важно, что сегодня идет такой диалог (предложение Макрона. — Прим. ФАН), ведь сейчас XXI век, и спрятать ничего нельзя. Мы не будем уже торговать национальными интересами, как это происходило сразу после развала Советского Союза, мы прежде всего будем думать о своей безопасности. А если Европа беспокоится, то пусть все вопросы адресует США, не мы же вышли из ДРСМД», — заключил Франц Клинцевич.

Напомним, договор РСМД прекратил действие 2 августа. Вслед за этим президент России Владимир Путин предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации.