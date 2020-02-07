Шойгу показали новые разработки ЦНИИ инженерных войск Минобороны

Москва, 7 февраля. Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Международный противоминный центр и Центральный научно-исследовательский институт инженерных войск (ЦНИИ ИВ) в Нахабино в пятницу. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Глава оборонного ведомства осмотрел учебные классы в Международном противоминном центре, который работает с августа 2014 года. Также он ознакомился с городком гуманитарного разминирования, где военные «тренируются находить и определять глубину залегания закопанных инженерных боеприпасов, а также городком минно-розыскных собак».

В ЦНИИ ИВ министр изучил перспективные разработки, ознакомился с устройством, с помощью которого средства инженерной разведки смогут отыскивать взрывоопасные предметы по парам взрывчатых веществ, и малогабаритной взрыво-зажигательной миной.

Во время визита Шойгу поручил начальнику инженерных войск ВС России Юрию Ставицкому представить концепцию развития Международного противоминного центра, которая предусматривала бы создание нового лабораторного комплекса для испытаний и развитие полигонной базы.

«Разработать концепцию развития Международного противоминного центра с современной учебно-материальной базой, лабораторного комплекса для проведения любых испытаний и практических занятий, а также совершенствования полигонной базы», — сказал российский министр.

Более того, как считает глава МО РФ, следует увеличить число иностранцев, которые учатся в противоминном центре, и активнее вести работу по созданию перспективных средств инженерного вооружения.