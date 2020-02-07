Китайские СМИ раскрыли подробности смерти врача, который первым сообщил о коронавирусе

Пекин, 7 февраля. Скончавшийся китайский врач Ли Вэньлян, который первым сообщил о коронавирусе, заразился в результате производственной травмы. Об этом в пятницу сообщила китайская телекомпания Hubei Voice со ссылкой на представителей местных властей.

«Заражение и смерть врача Ли Вэньляна, который боролся с коронавирусом нового типа, является ситуацией «случайной травмы на месте работы в рабочее время из-за работы», — говорится в сообщении.

Доктор Ли Вэньлян работал в центральной больнице китайского города Ухань и стал первым, кто сообщил о распространении опасной инфекции. Правда, медик не сразу понял, что имеет дело с коронавирусом 2019-nCoV. Сперва он решил, что речь идет о коронавирусе старого типа, вызывающего атипичную пневмонию (SARS), вспышка которой ранее произошла в Китае.

30 декабря он написал в WeChat о семи случаях SARS. Поскольку китайцы очень боятся новой вспышки атипичной пневмонии, поэтому пост Вэньляна быстро распространился соцсетях. После этого его и еще несколько врачей выхвали в полицию Ухани и потребовали, чтобы медработники прекратили распространять «ложные заявления» в Интернете. 11 января у Ли появились симптомы заражения коронавирусом, а 7 февраля он скончался.

Напомним, что вспышка пневмонии, возбудителем которой стал новый коронавирус 2019-nCoV, произошла в Китае в конце прошлого года. Очагом распространения инфекции стал китайский город Ухань и провинция Хубэй. Свыше 20 тысяч человек заболели, около 500 инфицированных скончались. ВОЗ уже признала пандемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки в Китай из-за вспышки вируса. В Приморском крае открыты изоляционные пункты для временного содержания прибывающих из Китая иностранцев, у которых есть симптомы пневмонии.