МИД РФ осудил участившиеся проверки российских журналистов в странах ЕС

Москва, 7 февраля. МИД России обратил внимание на участившиеся случаи проверок российских журналистов сотрудниками правоохранительных и пограничных органов на территории стран Евросоюза. Об этом говорится в докладе Министерства иностранных дел России.

«Особенно часто таким проверкам подвергаются журналисты РИА Новости», — говорится в докладе.

В документе отмечается, что подобные случаи были неоднократно зафиксированы во Франции. По данным ведомства, в ходе президентской предвыборной кампании компании во Франции журналистам информационных агентств Sputnik France и RT было отказано в аккредитации в предвыборный штаб Эммануэля Макрона. При этом после победы Макрона на выборах МИД Франции отказал сотрудникам Sputnik и RT в продлении аккредитации.

Напомним, в декабре 2019 года сотрудников информационного агентства Sputnik в Эстонии вызывали в Службу безопасности на «профилактическую» беседу. Журналистам Sputnik настоятельно рекомендовали прекратить работу в агентстве.

Кроме того, журналистам пригрозили возбуждением уголовных дел в случае, если они не прекратят работу в агентстве Sputnik. Эстонские власти также заблокировали работу Sputnik, запретив местным банкам сотрудничать с агентством. МИА «Россия сегодня», которому принадлежит агентство Sputnik, назвало травлей действия властей Эстонии, отметив, что Таллин нарушает принципы свободы слова.